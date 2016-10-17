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    Думбия может вновь вернуться в ЦСКА

    Футбольный агент Жан-Бернар Бейтризон, представляющий интересы нападающего Сейду Думбия, не исключил, что ивуариец может вернуться в ЦСКА.

    «Если армейцы захотят увидеть Думбия в команде еще раз, они могут со мной связаться, и мы обязательно рассмотрим этот вариант. Как только нам поступит подобное предложение, мы обсудим это с Сейду и примем решение.

    Может ли Думбия вернуться в ЦСКА? Это жизнь, посмотрим. Все может быть. Я читал, что и «Барселона» интересуется Думбия. С уверенностью могу сказать, что моему клиенту очень нравилось играть в Москве. В России он забил много голов, добился серьезных успехов, став лучшим игроком РФПЛ. Думбия любил жить среди русских людей, общаться с партнерами по команде. У него никогда не возникало никаких проблем в ЦСКА», – сказал агент.

    Напомним, что этим летом Думбия перешел на правах аренды из «Ромы» в «Базель», в составе которого провел девять матчей, забив семь голов.

    Источник: Известия

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    17.10.2016 01:01
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +111

      baddy 17 октября 2016, 17:04

      Олич тоже мечтает в Москву! Не надо?

      0
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 17 октября 2016, 14:53

      было бы не плохо его вернуть

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 17 октября 2016, 13:23

      Сейду Думбия ему же 40 лет! а не 28!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +62

      NoN141 > _Kesh_Suntar_ 31 октября 2016, 05:25

      Я думаю википедия лучше знает чем ты. Там написано 28, значит 28.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 17 октября 2016, 12:16

      Мало ли что он хочет. Все права у Ромы. Все карты у Ромы и Базеля где сейчас пылит. Рома будет рада сбыть, а Базелю он может пригодиться. Так что пусть дальше фаны ЦСКА мечтают о камбеке, а агент о куче денег от Гинера.

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 17 октября 2016, 10:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Думбия и сцка созданы для друг друга

      -7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > MEHROJ ЗЕНИТ 17 октября 2016, 11:32

      Учи заглавный буквы и аббревиатуру армейской команды.

      2
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      Рейтинг: +62

      NoN141 > MEHROJ ЗЕНИТ 31 октября 2016, 05:26

      ЦСКА, научитесь правильно уже писать.
      ЗИНЕТ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +79

      Giletka 17 октября 2016, 10:33

      Думбия конечно всегда хорошо играл за ЦСКА, но за последние годы мне кажется был только один игрок, который подымал игру цска на уровень выше - это Эльм, жаль что так всё сложилось.

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > Giletka 17 октября 2016, 12:13

      Согласен. Заметная фигура была. Но не сложилось и ладно. Сейчас вон Миланов типо старается.

      -1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 17 октября 2016, 10:32

      Сейчас его возвращение было бы весьма кстати...

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 17 октября 2016, 10:02

      Третье возвращение)))

      0
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      Рейтинг: +54

      CSKA_Sergey 17 октября 2016, 09:56

      Ватутинские березки опять зовут)

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 17 октября 2016, 09:52

      в основу уже не пустят будет на банке сидеть

      0
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