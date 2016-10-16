Арустамян: «Селихов интересен «Зениту». Клуб близок к приобретению голкипера»

Телекомментатор Нобель Арустамян заявил, что голкипер «Амкара» Александр Селихов близок к переходу в «Зенит». Также, по словам Арустамяна, стражем ворот интересуется «Спартак».

«Селихов находится в шорт-листе разных команд, в том числе «Спартака». Но наиболее близок к его приобретению «Зенит». Питерский клуб занимается этим вопросом. Возможно, трансфер случится уже ближайшей зимой. «Зенит» уже определился, что этот футболист клубу интересен, и близок к приобретению голкипера», – сказал Арустамян в эфире программы «После футбола».