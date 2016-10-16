Петраков: «Мы перешли на навал, а это к хорошему не приводит»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков подвел итоги матча 10-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:3).

Игра с первых минут проходила с достаточным преимуществом соперника. Мы не смогли контролировать игру и пропустили необязательный мяч. Второй мяч – это чистейшая ошибка вратаря. Нельзя сказать, что мы не старались, во втором тайме преимущество было у нас, смогли забить, но вновь ошибка и мы пропустили. Игра давалась, могли играть лучше и интереснее, но ошибки сделали свое дело.

Я с Нехайчиком не работал, не могу ничего сказать по его поводу. После нашего гола игра поменялась, могли использовать больше шансов. Замены усилили игру. Но мы перешли на навал, а это к хорошему не приводит. Простых матчей нет, все тяжелые», – заявил специалист в эфире канала «Наш футбол».