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  • Байдачный: «Нынешний «Спартак» создавал Аленичев, а теперь другие пользуются плодами его трудов»

Байдачный: «Нынешний «Спартак» создавал Аленичев, а теперь другие пользуются плодами его трудов»

16 октября 2016, 16:49
5

Бывший главный тренер «Ростова» Анатолий Байдачный выразил мнение, что «Спартак» в нынешнем сезоне играет по наработкам уволенного ранее наставника Дмитрия Аленичева. Отметим, что на данный момент московский клуб возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

«Нынешний «Спартак» создавал Аленичев, он их готовил, а теперь другие пользуются плодами его трудов. Красно-белые все еще принадлежат Дмитрию. Для меня его увольнение непонятно. Сегодня у «Спартака» тоже была длительная серия неудачных игр, однако нынешний наставник еще работает», – сказал Байдачный.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Байдачный Анатолий Аленичев Дмитрий
Комментарии (5)
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ttter
1476626719
Чем?чем?Спартак играет засчёт отдельно взятых игроков и это всё что осталось от Аленичева,ну физическую подготовку не считаем
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Andrew01
1476627888
А че когда проигрывать Спартак начал не говорили, что это команда Аленичева??? а как выиграл, пусть и коряво, так снова она стала Аленя.....
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Диктор
1476629426
Ну не мог он создать мотивацию игрокам,и если по ходу матча проигрывала команда тыкался как беспомощный котенок.
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Аскорбин
1476631723
Не так уж много плодов его работы
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mgordeev
1476634793
Иногда его наработки прям невооруженным взглядом видны. Например, вчера сохраняли счет 1-0 вместо того, чтобы сделать счет 5-0 с командой, которая играет в девятером. Типичная трусливая тактика недотренера Аленичева, которую болельщики Спартака были вынуждены смотреть целый сезон. Надеюсь Карерра эту Аленичевскую дурь из футболистов выбьет.
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