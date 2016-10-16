Байдачный: «Нынешний «Спартак» создавал Аленичев, а теперь другие пользуются плодами его трудов»

Бывший главный тренер «Ростова» Анатолий Байдачный выразил мнение, что «Спартак» в нынешнем сезоне играет по наработкам уволенного ранее наставника Дмитрия Аленичева. Отметим, что на данный момент московский клуб возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

«Нынешний «Спартак» создавал Аленичев, он их готовил, а теперь другие пользуются плодами его трудов. Красно-белые все еще принадлежат Дмитрию. Для меня его увольнение непонятно. Сегодня у «Спартака» тоже была длительная серия неудачных игр, однако нынешний наставник еще работает», – сказал Байдачный.