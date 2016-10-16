Луческу: «Павлюченко фолил, как Кудряшов. Судьи должны принимать решения в соответствии с увиденным моментом»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 10-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0) оценил работу рефери и отметил тот факт, что в очередной раз петербуржскую команду рассуживают московские арбитры.

«Единственное, что мне неясно, так это то, что это шестая игра, когда нас судят московские арбитры. И в украинском чемпионате мою команду постоянно судили киевские арбитры. Сегодня Павлюченко ударил нашего игрока, и этот момент можно сравнить с эпизодом во вчерашнем матче, когда необязательно было удалять Кудряшова, не видевшего игрока. Судьи должны принимать решения в соответствии с увиденным моментом», – сказал Луческу.