Скрипченко: «Со «Спартаком» хотелось бы сыграть так же, как во втором тайме с «Зенитом»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко высказал мнение об игре 10-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:2). По мнению специалиста, во втором тайме его команда действовала значительно лучше, чем в первом.

«В первом тайме не получилось играть так, как мы хотели. На левом фланге было много забросов от Кришито, Жулиано врывался в свободные зоны и создавал проблемы. Мы внесли коррективы в перерыве, вышел Ставпец и мы это исправили. Но более высокий класс «Зенита» сказался. Второй тайм мне понравился в исполнении моей команды. Были моменты. Если бы случился гол, игра могла бы и 1:1 сложиться. Пошли вперед, пытались оказать давление, но пропустили. Что касается Чантурии, то он технически одаренный футболист, но у него много потерь в ключевых моментах. Это нас не устраивает. Ошибка Заболотного? Надо посмотреть. После матча разберем, есть ли вина вратаря. Со «Спартаком» хотелось бы сыграть так же, как во втором тайме с «Зенитом», – заявил Скрипченко в эфире канала «Наш футбол».