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    Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Хераклесом» и другие результаты

    В матче восьмого тура Эредивизие ПСВ и «Хераклес» разошлись миром – 1:1. На гол Самуэля Арментероса эйндховенцы ответили точным ударом Гастона Перейро.

    В других встречах тура АЗ и «Витесс» поделили очки, «Утрехт» разгромил «Гоу Эхед Иглс», «Спарта» и «Виллем II» не выявили победителя, «Гронинген» крупно проиграл «Херенвену».

    Чемпионат Голландии. Эредивизие. 9-й тур

    Утрехт – Гоу Эхед Иглс – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Тропее, 41; 2:0 – Штридер, 53; 3:0 – Живкович, 65.

    Спарта – Виллем II – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сол, 42; 0:2 – Сол, 65; 1:2 – Гудвин, 69; 2:2 – Верхаар, 90.

    ПСВ – Хераклес – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Арментерос, 39; 1:1 – Перейро, 41.

    АЗ – Витесс – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бэйкер, 23; 0:2 – ван Вольфсвинкель, 58 (с пенальти); 1:2 – Мюерен, 79; 2:2 – Мюерен, 88.

    Гронинген – Херенвен – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Зенели, 7; 0:2 – Ларссон, 74; 0:3 – Гуханнежад, 83.

    Удаления: Давидсон, 37; Мемишевич, 77 – нет.

    Календарь Эредивизие

    Турнирная таблица Эредивизие

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2016 23:50
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