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Нобоа: «Сегодняшние решения арбитра – это не ошибка»

15 октября 2016, 23:12
88

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа прокомментировал работу главного судьи матча десятого тура РФПЛ против «Спартака» (0:1) Владислава Безбородова. В этой встрече у ростовчан были удалены Федор Кудряшов и Сесар Навас.

«Я не люблю говорить про судей. Раньше думал, что они ошибаются. Но сегодняшние решения арбитра – это не ошибка… Обидно. Тренировались, работали, готовились. А тут такое.

Первой красной карточки точно не было. Можно показать желтую карточку, но не красную. Кудряшов же не по голове его ударил. А потом первую желтую показали Сесару. За что? Вторая еще ладно…

Спартаковцы просили судью наказать нас по ходу игры. Всю недели газеты писали про плохого судью в матче с «Зенитом». Вот и получилось такое. «Спартак» должен сказать арбитру «спасибо»! Очень «тяжелый» судья…

У меня был момент, когда мы уже остались вдевятером. Но не забил. Да мы вдевятером играли лучше, чем 11 человек «Спартака»! Реально лучше! Прессинговали их, но не смогли сравнять счет. Это футбол. Смотрим дальше. А так могли и вничью сыграть», – сказал Нобоа.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Нобоа Кристиан
Комментарии (88)
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alp
1476565403
фу мясо, какое ты тухлое и мерзкое )) ты хоть это понимаешь?? )))
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VVM1964
1476565511
ПРОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ , ПОСЛЕ МАТЧА ЗЕНИТ - СПАРТАК , НЕ БЫЛО ОСОБЫХ КОММЕНТАРИЕВ СО СТОРОНЫ СПАРТАКОВСКИХ ИГРОКОВ И ТРЕНЕРСКОГО ШТАБА , ИСТЕРИЮ УСТРОИЛИ ЖУРНАЛЮГИ ( ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ЧТО ТО ВЫТЯНУЛИ У 2 - Х ИГРОКОВ ) . ПРИ ВСЕМ УВАЖЕНИИ К ИГРЕ РОСТОВА , УЖЕ СЕГОДНЯ ЧЕТЫРЕ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПУСТИЛИСЬ В " ДИСКУССИЮ " ПРО СЕГОДНЯШНЕЕ СУДЕЙСТВО , ПРО БОЛЕЛ ПРОМОЛЧУ - НУ И КТО НЫТИК !!!
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Aztec58
1476566338
Спартак победил заслуженно - это факт, а школота может надрываться до посинения, ага, ни смотреть, ни понимать игру эти недоноски просто не способны.
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alp
1476567399
надо ваще с мясом отказаться играть всем командам. пусть это краснобледное подобие фитбольной команды набирает себе очки, чтобы потом обосраться в европе )))) какие же все таки они мерзкие, правда, болельщики?
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Мясной Упырь
1476568032
Всех бесит наша первая строчка, тошните лярвы.....
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Басмачи
1476582172
Спартак это не команда это ГОВНО
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a-rakhmatov
1476587655
Ростовчане играли лучше , действительно судью ангажировали...позор Безбородову и свиньям.
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Evgenii1
1476592132
Судья отдал долг свинорылым за прошлый тур. Противно за наш продажный чемпионат.
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ewgen1986
1476595165
Я ждал что спартак и сейчас про судейство будет говорить, но ошибся судейство плохое только когда они проигрывают.
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Fan Loko mik
1476602966
Смотреть тошно, одиннадцать уродов радовались как дети тому, что не проиграли девятерым футболистам. В Ростове их будут просто иметь не по -детски. А Ростов красавчики, очень здорово смотрится команда. Есть характер, мастерство и огромное желание играть. Куда смотрит Мутко не понимаю. Абрамович с его то баблом мог бы купить перспективный российский клуб с бешеной посещаемостью и такой же самоотдачей. Куда там, надо же спасать тупорылый Челси. Слов нет одни буквы и то матом!!!
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