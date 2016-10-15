Нобоа: «Сегодняшние решения арбитра – это не ошибка»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа прокомментировал работу главного судьи матча десятого тура РФПЛ против «Спартака» (0:1) Владислава Безбородова. В этой встрече у ростовчан были удалены Федор Кудряшов и Сесар Навас.

«Я не люблю говорить про судей. Раньше думал, что они ошибаются. Но сегодняшние решения арбитра – это не ошибка… Обидно. Тренировались, работали, готовились. А тут такое.

Первой красной карточки точно не было. Можно показать желтую карточку, но не красную. Кудряшов же не по голове его ударил. А потом первую желтую показали Сесару. За что? Вторая еще ладно…

Спартаковцы просили судью наказать нас по ходу игры. Всю недели газеты писали про плохого судью в матче с «Зенитом». Вот и получилось такое. «Спартак» должен сказать арбитру «спасибо»! Очень «тяжелый» судья…

У меня был момент, когда мы уже остались вдевятером. Но не забил. Да мы вдевятером играли лучше, чем 11 человек «Спартака»! Реально лучше! Прессинговали их, но не смогли сравнять счет. Это футбол. Смотрим дальше. А так могли и вничью сыграть», – сказал Нобоа.