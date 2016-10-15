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    Калачев может пропустить матч с «Атлетико»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев может пропустить матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» из-за травмы, полученной в игре десятого тура РФПЛ против «Спартака» (0:1). Об этом в эфире канала «Наш футбол» рассказал главный тренер ростовчан Иван Данильянц.

    «Не знаю, сможет ли сыграть Калачев в ближайшем матче. Посмотрим. У него и до матча были проблемы, после сборной. Но он вышел играть. Наверное, повредил еще раз», – сказал Данильянц.

    Матч «Ростов» – «Атлетико» состоится в среду, 19 октября. Начало – в 21:45.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2016 22:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 октября 2016, 14:23

      Тимофею здоровья и участия в игре, а Ростову достойной игры и удачи.

      2
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 16 октября 2016, 10:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Всё равно. Будет 0-5 как от баварии, Атлетико сейчас очень хорош !

      -4
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 16 октября 2016, 06:32

      Серьезная потеря для Ростова

      2
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      Рейтинг: +1297

      compka 16 октября 2016, 01:31

      Калачев - незаменимый игрок. Здоровья и выздоровления!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3897

      minaev23 15 октября 2016, 22:35

      ОЙ херово как!!!

      1
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