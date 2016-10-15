Самедов: «Сейчас «Локомотиву» просто нужна одна победа»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов после матча 10-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0) заявил, что железнодорожникам требуется лишь одна победа, чтобы нормализовать командные результаты.

«Матчи в Перми всегда тяжелые, но мы приезжали за победой. Игра в атаке не получилась. Не смогли создать что-то опасное у ворот соперника. Розыгрыш штрафного? Это домашняя заготовка. Жаль, что не выжали из эпизода максимум, хотя Баринов пробил здорово.

Наверное, при других обстоятельствах ничья в Перми была бы нормальным исходом, но не сейчас. Будем двигаться дальше и готовиться к ЦСКА. Нужно добиться результата. Сейчас нужен именно он – просто одна победа», – сказал Самедов.