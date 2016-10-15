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    Григорий Иванов: Федотов – нормальный человек. Уверен, он не станет подсуживать «Зениту»

    Президент «Урала» Григорий Иванов выразил уверенность, что матч с «Зенитом» в рамках 10-го тура пройдет без судейской предвзятости.

    «Наш матч с «Зенитом» обслуживает Игорь Федотов. Он никогда не был замечен в необъективности. Нормальный человек, принципиальный, здоровый такой, что называется «десантник». Уверен, не станет подсуживать гостям, отработает нормально. Вообще, не стоит так много внимания уделять этой теме. Арбитр ошибся — присел на несколько игр и затем должен вернуться в строй. Но у нас же нет рефери, их не хватает! А те, кто есть, находятся под постоянным прессом, боятся напортачить. У ребят какой-то мандраж. Так что давайте относиться к ним снисходительнее!», – заявил Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.10.2016 06:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 15 октября 2016, 16:48

      Мужики - бросьте ересь нести- зачем Зениту портрет портить ,они возьмут на класе

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 15 октября 2016, 09:57

      правильно, он же Спартаку подсуживает

      -2
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 15 октября 2016, 09:46

      Не в игре с Уралом подсуживать,уважаемый господин президент.

      -1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 15 октября 2016, 08:36

      Так,а остальные выходит не "десантники"?

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 октября 2016, 08:05

      Да надеюсь на этот раз питерским хоть не будут подсуживать и игра будет честной и объективной.

      0
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат > Диктор 15 октября 2016, 11:03

      Вы посмотрите запись всех игр ЦСКА в этом чемпионате, а потом вякайте про подсуживание Зениту.

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