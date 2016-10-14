Чемпионшип. «Кардифф» одолел «Бристоль Сити», «Ноттингем» переиграл «Бирмингем»

В матче 12-го тура Чепионшипа «Кардифф» оказался сильнее «Бристоль Сити» – 2:1. За победителей забивали Питер Уиттингем и Сулеймане Бамба, за «Бристоль Сити» отличился Ли Томлин.

В другой встрече тура «Ноттингем» оказался сильнее «Бирмингема».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 12– й тур

Кардифф – Бристоль Сити – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Уиттенгем, 25 (с пенальти); 2:0 – Бамба, 67; 2:1 – Томлин, 70.

Ноттингем – Бирмингем – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Личай, 33; 2:0 – Веллиос, 63; 2:1 – Юткевич, 71; 3:1 – Перейра, 83.

Календарь Чемпионшпа

Турнирная таблица Чемпионшипа