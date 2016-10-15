Примера. Хет-трик Феррейра-Карраско помог «Атлетико» уничтожить «Гранаду» и выйти в лидеры

В матче 8-го тура Примеры «Атлетико» на своем поле одержал волевую победу над «Гранадой» – 5:1. Хет-трик в составе мадридского клуба оформил Янник Феррейра-Карраско, дубль – Николас Гайтан.

Отметим, что данная победа позволила «матрасникам» выйти в лидеры чемпионата Испании.

Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур

Атлетико – Гранада – 5:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Куэнка, 18; 1:1 – Феррейра-Карраско, 34; 2:1 – Феррейра-Карраско, 45; 3:1 – Феррейра-Карраско, 62; 4:1 – Гайтан, 63; 5:1 – Гайтан, 81; 6:1 – Корреа, 85; 7:1 – Тиагу, 87.

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