Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Канищев: «Лодыгину пора перестать видеть в зеркале Нойера»

14 октября 2016, 10:49
15

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился своими мыслями относительно игры некоторых футболистов сине-бело-голубых.

«Больших проблем у питерцев нет. В нападении игра выстроена так, что атакует большая группа футболистов. В обороне тоже порядок. Дали возможность стабильно играть тому же Нету, и он стал действовать уверенно. Команда ровная. Разве что вратарская позиция в последнее время стала проблемной. Но здесь дело, скорее всего, в психологии. Тому же Лодыгину нужно посмотреть на себя со стороны и опуститься с небес на землю. Забыть о лаврах Нойера и вспомнить о том, как он начинал в «Зените» несколько лет назад, просто и надeжно, без всяких выкрутасов. Ему нужно больше играть не только руками, но и на всякий случай ещe и головой, чтобы она немного встала на место. Тогда у него всe будет в порядке», – заявил Канищев.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Нойер Мануэль Нету Луиш Лодыгин Юрий Канищев Александр
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Grelas
1476433336
Самое интересное, что мастерство вратарское у Юры есть (вспомните как он начинал в Зените), ему к психологу или в церковь сходить надо.
Ответить
Pallanitr
1476434992
Он скорее Сергея Лазырева видит)
Ответить
mik1954
1476436350
В принципе Канищев прав, Юра несколько воспарил, ему требуется отдых и осмысление, к чему его ляпы могут привести
Ответить
Молчуновский
1476437249
Суходрищев: «Лодыгину пора перестать видеть в зеркале Нойера. А то я тоже раньше в зеркале такую отвратительную рыжую физиономию видел, что стал оправдывать свою фамилию. Но потом ничего, привык»
Ответить
alexis02lion
1476437626
Да ничего ему уже не поможет. Ну вспомнит и что? Назад ничего не вернётся. Так что не долго ему осталось. Хотя может и правда будет включать голову, но как он сейчас играет все свои шансы он упустил. Так что Кержаков пусть будет первым, а там может и правда кого купят если есть планы на усиление опытным вратарём, а Юра пусть чудит в клубах что во второй части таблицы, там ему защита всё быстро объяснит.
Ответить
B_A_IV
1476437636
его Боаш любил вот и воспарил... а боаш сам ноль наверное только на рожу и смотрел когда все косяки ему прощал
Ответить
Zeff
1476438892
И ведь давно уже косячит. А ему опять шансы предоставляют. Дайте М.Кержакову поиграть, и не 1-2 игры, а пару месяцев. Для начала.
Ответить
alp
1476442936
Юрзиметру надо до перерыва отдохнуть.. слишком много напривозил - лимит исчерпан
Ответить
ВoВ
1476444023
Это говорит 18 летний нападающий...
Ответить
ВoВ
1476444134
Мне кажется Канищеву пора бы поиграть в футбол а не лезть в эти пиары и интриги ради того чтобы привлечь внимание))) Удачи парню
Ответить
Главные новости
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
3
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
3
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
2
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
1
Все новости
Все новости
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
3
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
1
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
2
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
3
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
Вчера, 17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
Вчера, 17:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+