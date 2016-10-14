Канищев: «Лодыгину пора перестать видеть в зеркале Нойера»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился своими мыслями относительно игры некоторых футболистов сине-бело-голубых.

«Больших проблем у питерцев нет. В нападении игра выстроена так, что атакует большая группа футболистов. В обороне тоже порядок. Дали возможность стабильно играть тому же Нету, и он стал действовать уверенно. Команда ровная. Разве что вратарская позиция в последнее время стала проблемной. Но здесь дело, скорее всего, в психологии. Тому же Лодыгину нужно посмотреть на себя со стороны и опуститься с небес на землю. Забыть о лаврах Нойера и вспомнить о том, как он начинал в «Зените» несколько лет назад, просто и надeжно, без всяких выкрутасов. Ему нужно больше играть не только руками, но и на всякий случай ещe и головой, чтобы она немного встала на место. Тогда у него всe будет в порядке», – заявил Канищев.