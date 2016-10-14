Каррера: «У меня есть время подумать, как играть против «Ростова»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался в преддверии матча РФПЛ против «Ростова».

– В строю после долгого перерыва все футболисты обороны. Возможны ли перестановки в этой линии после неудачи на «Петровском»?

– Все защитники здоровы, и это отлично. А у меня еще есть время подумать, как именно действовать. Рассматриваю разные варианты. Тем более что у нас не будет Промеса, значит, придется что-то придумывать.

– Бывший главный тренер «Спартака» Аленичев критиковал Давыдова за отношение к делу. А как вы оцените работу нападающего?

– Не могу жаловаться: он хорошо себя ведет, тренируется. У него есть хорошие качества, которые могут нам помочь, – сказал Каррера.