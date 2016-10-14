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    Воробьев: «Ничего невероятного в «Спартаке» нет»

    Полузащитник «Оренбурга» Роман Воробьев высказал свое мнение о судействе матча 7-го тура российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:3), а также заявил, что красно-белых можно обыгрывать, несмотря на то что подопечные Массимо Карреры лидируют в таблице РФПЛ.

    «Рано говорить, готов ли «Спартак» к золоту. Команда хорошая, забивает, но ничего невероятного в «Спартаке» нет. Красно-белых можно обыгрывать. Входит ли Промес в тройку лучших легионеров РФПЛ в истории? Не думаю. У нас были Халк, Данни до сих пор играет. Хотя Квинси в полном порядке. Если продолжит в таком же духе — возможно, и войдет в тройку», — сказал Воробьев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.10.2016 09:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7750

      mihail200606 14 октября 2016, 15:27

      Да ничего невероятного в нем и не было...

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 октября 2016, 11:41

      Спартак сильная команда, но это не проблема .....Ростов любит побеждать сильных....удачи дончанам!!!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 октября 2016, 11:22

      Рома а ты кто вообще??????

      1
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      Рейтинг: +13

      daba83 14 октября 2016, 09:27

      а кто этот Воробьев?

      3
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