Бурлак: «С «Крыльями» будет нелегко»

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак поделился ожиданиями от предстоящего матча с самарскими «Крыльями Советов».

— Приятно вернуться на «Казань Арену». На этом стадионе приятнее играть. Думаю, болельщиков придет побольше, чем на Центральном. Поле довольно хорошего качества. Все таки середина октября, и были опасения, что газон будет вырываться. В итоге всю тренировку он держался на достойном уровне. Надеюсь, что в игре будет точно так же. Надо сказать большое спасибо работникам стадиона за то, что подготовили.

— С какими чувствами подходите к матчу с командой, где провели полтора хороших сезона?

— Знаю точно, что будет нелегко. Да, я провел полтора года в Самаре, знаю тренерский штаб, всех ребят. Знаю, что команда играет от обороны и использует контратаки. У них хорошие фактурные нападающие плюс очень быстрый Молло, с которым нужно быть повнимательней. Будет тяжело, но мы должны выиграть. Потому что возвращаемся на «Казань Арену» и в принципе потому что нам нужны очки.