Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Луческу: «Почти все иностранцы хорошего уровня изъявили желание покинуть «Зенит»

Луческу: «Почти все иностранцы хорошего уровня изъявили желание покинуть «Зенит»

14 октября 2016, 01:55
17

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от первых месяцев работы в клубе.

«Начало выдалось тяжелым – это нужно признать. Потеря Халка, разговоры об уходе большой группы игроков после прошлогоднего третьего места… Кстати, Гарай в первый же тренировочный день пришел ко мне и сказал: «Я профессионал и буду готовиться с командой к сезону, но мне хотелось бы покинуть «Зенит». Витсель, Ломбертс, Кришито – почти все иностранцы хорошего уровня изъявили желание сменить клуб.

Хави Гарсия никогда не просил, чтобы его отпустили. Как только с ним познакомился, почти сразу принял решение, что капитаном будет именно он. Да и позиция опорника к этому располагает», – сказал Луческу.

По словам наставника, со временем настроения некоторых легионеров изменились.

«Многие увидели, как меняется игра «Зенита», другие вещи. И первым, кто решил не дергаться, стал как раз Доменико. Сейчас он душа коллектива. Думаю, и Витсель идет в том же направлении.

Аксель очень хотел уйти. Я никогда не создаю препятствий, если вижу подобное желание. Предпочитаю работать с теми, кто действительно хочет выступать за нашу команду. Но ситуация требовала того, чтобы его заменил исполнитель столь же высокого уровня, ведь Витсель выступает на ключевой позиции. В первых матчах он выглядел не так хорошо, но сейчас действует как нужно – и в сборной Бельгии, и в «Зените». Наверное, Аксель тоже понимает, что мы не могли отпустить его в последний день, не найдя замену. Для меня важнее имидж и дела клуба, а не дела отдельного футболиста».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Гарай Эсекьель Хави Гарсия Кришито Доменико Витсель Аксель Луческу Мирча
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
бочаров
1476406537
вот и от цыгана побежал народ
Ответить
a-rakhmatov
1476407541
Крысы покидают тонущий корабль...
Ответить
a-rakhmatov
1476408379
А что дойная корова умерла?!....вышла директива прекращения финансирования футбола ?!
Ответить
simoron81
1476408992
крысы
Ответить
podonok
1476417377
читать научитесь, прежде чем комментировать
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1476418801
молодец мистер
Ответить
bolela_16
1476422362
Зенит, один из лучших фк РФПЛ
Ответить
dyema
1476426390
На Бомбардире очень часто так, вырвут фразу из интервью и вставят кричащим заголовком!!! А народ, падкий на всякого рода сенсации сразу начинает глорить(((
Ответить
KoRg
1476427188
даже болельщики Киевского Динамо признают что Луческу очень сильный специалист,к нему у них большое уважение
Ответить
Spiridonovich
1476452703
Можно только приветствовать приход такого квалифицированного тренера в наш чемпионат. Вот уже два приличных тренера, Луческу и Бердыев, тренируют наши команды. Надо продолжать поиск тренеров, новаторов, чтобы страна становилась футбольной и рос её рейтинг. И постепенно избавляться от псевдо тренеров, которые кроме позора ничего стране не приносят.
Ответить
Главные новости
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
3
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
3
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
2
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
1
Все новости
Все новости
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
3
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
1
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
2
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
3
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
Вчера, 17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
Вчера, 17:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+