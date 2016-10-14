Луческу: «Почти все иностранцы хорошего уровня изъявили желание покинуть «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от первых месяцев работы в клубе.

«Начало выдалось тяжелым – это нужно признать. Потеря Халка, разговоры об уходе большой группы игроков после прошлогоднего третьего места… Кстати, Гарай в первый же тренировочный день пришел ко мне и сказал: «Я профессионал и буду готовиться с командой к сезону, но мне хотелось бы покинуть «Зенит». Витсель, Ломбертс, Кришито – почти все иностранцы хорошего уровня изъявили желание сменить клуб.

Хави Гарсия никогда не просил, чтобы его отпустили. Как только с ним познакомился, почти сразу принял решение, что капитаном будет именно он. Да и позиция опорника к этому располагает», – сказал Луческу.

По словам наставника, со временем настроения некоторых легионеров изменились.

«Многие увидели, как меняется игра «Зенита», другие вещи. И первым, кто решил не дергаться, стал как раз Доменико. Сейчас он душа коллектива. Думаю, и Витсель идет в том же направлении.

Аксель очень хотел уйти. Я никогда не создаю препятствий, если вижу подобное желание. Предпочитаю работать с теми, кто действительно хочет выступать за нашу команду. Но ситуация требовала того, чтобы его заменил исполнитель столь же высокого уровня, ведь Витсель выступает на ключевой позиции. В первых матчах он выглядел не так хорошо, но сейчас действует как нужно – и в сборной Бельгии, и в «Зените». Наверное, Аксель тоже понимает, что мы не могли отпустить его в последний день, не найдя замену. Для меня важнее имидж и дела клуба, а не дела отдельного футболиста».