Муравьев: «У «Динамо» есть желание сохранить Панченко»

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев заявил, что клуб планирует сохранить нападающего Кирилла Панченко. Напомним, футболист арендован динамовцами у ЦСКА.

«Мы бы этого хотели, но существует много нюансов. Каким, например, видит свое будущее сам Панченко? Наша цель, чтобы футболисты такого уровня – уровня сборной – мечтали играть в «Динамо». Мы к этому стремимся, работаем над этим. По действиям Панченко на поле видно, что ему комфортно в «Динамо», он это подчеркивает в интервью. Как сложится ситуация – покажет время. По крайней мере, у нас есть желание сохранить у себя Кирилла», – заявил Муравьев.