Шевченко: «Верим в то, что Украина может играть в качественный футбол»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился наблюдениями от матчей отборочного турнира чемпионата мира-2018 против команд Исландии (1:1), Турции (2:2) и Косово (3:0).
– На мой взгляд, мы упустили победу в первом матче с Исландией. Играли с хорошим соперником, и у нас был шанс завоевать три очка. То же самое можно сказать и о поединке с Турцией – в концовке нам попросту не хватило сил. Эти два матча мы провели на хорошем уровне. Почему не получилось победить? Тут нет однозначного ответа. Но важно, чтобы команда росла не только в плане качества демонстрируемого футбола, но и в понимании, как вести игру, иными словами – как действовать в зависимости от меняющейся ситуации на поле. Нужно знать, когда придержать мяч, а когда ускорить общекомандную игру, стремиться к балансу в этих действиях.
В высоком темпе демонстрировать атакующий футбол все 90 минут очень тяжело, поэтому нужно уметь варьировать темп. Я хочу, чтобы ребята, играя в агрессивный, атакующий футбол, знали, когда нужно поберечь силы, а когда – ускориться. Будем стремиться к такой вариативности в действиях коллектива.
– Что бы вы поменяли, будь возможность переиграть матч с Турцией?
– Я люблю оперировать фактами и на их основании делать какие-то логические выводы. Могу попытаться объяснить, почему поступил именно так. Ошибаюсь я или нет – покажет время и результат. А фантазировать я не умею.
– Этот подготовительный сбор был для вашего тренерского штаба лишь вторым. Все ли исполнители оправдали ожидания во время тренировочного процесса?
– Более того – некоторые приятно удивили. Отношением к работе, пониманием требований и ситуации, когда кто-то играет, а кто-то – нет. Ребята были настоящим футбольным коллективом!
– Что говорят ваши помощники о потенциале национальной команды после того, как она провела под их руководством три поединка?
– Мои помощники – профессионалы своего дела. Мы ведь потому и пришли в сборную Украины, что оценили потенциал этих ребят и поняли, что с ними можно решать серьезные задачи. Мы верим в эту команду и в то, что она может играть в качественный футбол.