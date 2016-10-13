Шевченко: «Верим в то, что Украина может играть в качественный футбол»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился наблюдениями от матчей отборочного турнира чемпионата мира-2018 против команд Исландии (1:1), Турции (2:2) и Косово (3:0).

– На мой взгляд, мы упустили победу в первом матче с Исландией. Играли с хорошим соперни­ком, и у нас был шанс завоевать три очка. То же самое можно сказать и о поединке с Турцией – в концовке нам попросту не хватило сил. Эти два матча мы провели на хорошем уровне. Почему не получилось побе­дить? Тут нет однозначного ответа. Но важно, чтобы команда росла не только в плане качества демонстрируемого футбо­ла, но и в понимании, как вести игру, иными словами – как действовать в зависимости от меняющейся ситуации на по­ле. Нужно знать, когда придер­жать мяч, а когда ускорить общекомандную игру, стремиться к балансу в этих действиях.

В высоком темпе демон­стрировать атакующий футбол все 90 минут очень тяжело, поэтому нужно уметь варьиро­вать темп. Я хочу, чтобы ребя­та, играя в агрессивный, ата­кующий футбол, знали, когда нужно поберечь силы, а когда – ускориться. Будем стремить­ся к такой вариативности в действиях коллектива.

– Что бы вы поменяли, будь возможность переиграть матч с Турцией?

– Я люблю оперировать фактами и на их основании де­лать какие-то логические выво­ды. Могу попытаться объяснить, почему поступил именно так. Ошибаюсь я или нет – покажет время и результат. А фантазировать я не умею.

– Этот подготовительный сбор был для вашего тренер­ского штаба лишь вторым. Все ли исполнители оправда­ли ожидания во время трени­ровочного процесса?

– Более того – некоторые приятно удивили. Отношением к работе, пониманием требова­ний и ситуации, когда кто-то играет, а кто-то – нет. Ребята были настоящим футбольным коллективом!

– Что говорят ваши по­мощники о потенциале наци­ональной команды после то­го, как она провела под их ру­ководством три поединка?

– Мои помощники – про­фессионалы своего дела. Мы ведь потому и пришли в сбор­ную Украины, что оценили по­тенциал этих ребят и поняли, что с ними можно решать се­рьезные задачи. Мы верим в эту команду и в то, что она может играть в качественный футбол.