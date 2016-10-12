Ривер: «Балотелли счастлив в «Ницце» и мы счастливы вместе с ним»

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер подчеркнул, что рад переходу в команду нападающего Марио Балотелли. Напомним, итальянец присоединился к красно-черным в августе нынешнего года. В текущем сезоне 26-летний игрок записал в свой актив шесть голов в пяти встречах.

«Я действительно рад: Марио – прекрасный футболист, он уже полностью адаптировался в «Ницце». Он является ключевым игроком для нас, и мы счастливы, что он остановил выбор на нашем проекте. Марио счастлив находиться здесь, и мы вместе с ним.

У нас крепкая команда, мы способны конкурировать, и у нас отличная атмосфера. Это все идет игроку только на пользу», – сказал Ривер.