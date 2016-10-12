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    Николаев: «Сергею Иванову придется какое-то время отдохнуть от футбола»

    Исполняющий обязанности председателя Департамента судейства и инспектирования Алексей Николаев оценил работу арбитра Сергея Иванова в матче «Зенит»«Спартак» (4:2).

    «Предвзятости в этой игре не было. Да, Сергею Иванову не удалась эта игра. С чем это связано, мы еще будем обсуждать. Возможно, подействовал накал борьбы в матче или тот факт, что до этого у него было несколько серьезных игр, в том числе на международной арене. Конечно, ошибки были, причем ошибки в обе стороны. Но это не предвзятость, это человеческий фактор, который случился в этом матче. Если говорить в целом, то у нас в России нет проблемы предвзятости в работе судей. Ни в одной игре мы не давали реального повода для этих разговоров. Считаю, что это эмоции. Можно посмотреть отрывки любого матча и увидеть, что не бывает такого, чтобы судили в пользу одной команды. Всегда стараемся делать это ровно. Но бывает, что случается одна очевидная ошибка, которая находится на поверхности и сразу бросается всем в глаза и вызывает обсуждения.

    Сергею Иванову придется какое-то время пока отдохнуть. Он сильно переживает, что так сложилась игра и что появился повод говорить о предвзятости судейства. Он, конечно, будет продолжать судить. Через какое-то время он выйдет на игры ФНЛ, а потом вновь подойдет к Премьер-лиге. Могу сказать, что он является одним из самых перспективных арбитров России», — сказал Николаев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.10.2016 16:31
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 октября 2016, 10:53

      Нормальный судья, была одна ошибка, которая ни на что не повлияла.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1860

      mahan 12 октября 2016, 22:42

      Ну, что походу денег много дали ему, вот и уехал отдыхать. Скоро все поутихнет и можно снова выходить судить и брать деньги, кто больше заплатит тот и выиграет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 12 октября 2016, 21:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все судьи на матчи Спартака, должны назначаться комиссией, состоящей из заинтересованных лиц (Симонян, Ловчев, Рейнгольд, Мостовой, Тихонов, представители КБ, и представители поддержки клуба). Довольно беспредела на наших полях!

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +973

      Krics 12 октября 2016, 20:35

      Как в магазине ошибаются только в одну сторону. ...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 октября 2016, 20:25

      Слава Богу этот быдло хоть на немного но освободит место под солнцем.Переживает он-да за такие бабки полученные от газпрома можно вообще ни о чем не переживать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 12 октября 2016, 20:15

      ПОЛ СОСТАВУ СУДЕЙСКОМУ ПОРА ПОКУРИТ

      3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 октября 2016, 18:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот свиньи! Довели человека. И всё им мало. Грязи и злобы у них по самое некуда. Скоро захлебнутся

      -9
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      Рейтинг: +763

      alex1004 > APchelov 12 октября 2016, 21:07

      1. Судья которому доверяют игры такого уровня накала должен быть с крепкими нервами.

      2. Если человек обладает крепкими нервами и он прав в текущей ситуации, то довести его до чего-либо крайне сложно, если вообще возможно.

      Вывод: Сергей Иванов либо обладает не достаточно крепкой нервной системой для обслуживания игр такого накала, либо он понимает что не прав.





      3
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      Рейтинг: +332

      семечкин 12 октября 2016, 17:54

      в хоккей его!!!!

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 октября 2016, 17:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Переживает? Пусть руки на себя наложит, падла.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 12 октября 2016, 17:35

      Вот мудило! Глаза открой вся страна видела предвзятость!

      2
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