Салугин раздумывает над предложением клуба из Испании

Нападающий «Амкара» Александр Салугин признался, что имеет возможность перейти в один из испанских клубов. В услугах 27-летнего россиянина заинтересована «Марбелья», которая выступает в третьем испанском дивизионе.

«Есть вариант с «Марбельей», но они в низшей лиге пока. Меня познакомили с Александром Гринбергом (владелец клуба — прим. «Бомбардир»), дали номер. Я ему позвонил, он говорит: «Приезжай, конечно!» Я сказал, что сейчас не в Марбелье, но такой вариант буду держать в голове. Гринберг пообещал, что всегда готов сделать нормальные условия.

Конечно, ниже, чем в «Амкаре». В Испании мне предлагали 5–7 тысяч евро — максимум. Это даже с учетом курса ниже, чем в «Амкаре». Но не думайте, что в «Амкаре» слишком высокие зарплаты. Ни у кого нет даже 500 тысяч евро в год. Но теоретически рассмотреть переход в «Марбелью» можно. Интересно попробовать себя. Мне 27 лет, в Европу, в «Тоттенхэм» или другой европейский гранд — как Федя Смолов — вряд ли уеду. Поэтому надо смотреть на такую Европу, как Марбелья. Место хорошее, друзей полно, пусть только выйдут в Сегунду», — сказал Салугин.