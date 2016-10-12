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Орещук: «В «Легии» до сих пор жалеют об уходе Черчесова»

12 октября 2016, 12:09

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук рассказал о работе Станислава Черчесова в «Легии».

— Вы принимали участие в переходе Станислава Черчесова в «Легию» — самый громкий тренерский «трансфер» за рубеж за долгие годы.

— Рассматривая кандидатуру Черчесова, «Легия» больше консультировалась не со мной, а с моим бизнес-партнером Мариушем Пеликарским, он держал руку на пульсе. Предшественник Станислава Саламовича, Берг, был хорошим тренером, но ему харизмы не хватало. Черчесов и его тренерский штаб оказались теми, кто нужен «Легии», и два трофея подтверждение этой слаженной работы. Кстати, Черчесов мог в свое время и сборную Польши принять. Интерес был к его кандидатуре после Евро-2012.

— Союз «Легии» и Черчесова получился недолгим.

— В Варшаве до сих пор жалеют о его уходе. Он был прав полностью, когда говорил, что в Лигу чемпионов можно выйти и с текущим составом, но что там делать? Получать по 5-6 мячей?

Клуб решил, что и так сойдет. Но расстались друзьями. В той ситуации никто не проиграл, но выиграл, по большому счету, Черчесов. В Польше болельщики его по-прежнему любят, спортивный директор недавно статью написал, что жалеет о том, что пути разошлись. Сейчас они вынуждены были опять тренера менять, пришел Яцек Магера, с которым мы в свое время вместе играли в «Легии».

— В восточноевропейском клубе Черчесов уже поработал, а как насчет западноевропейского?

— У него все для этого есть, в том числе знание языков – английского, немецкого, который у него как родной. Уверен, после сборной предложения из Европы будут точно. Они и сейчас были: клуб из Бундеслиги интересовался, «Андерлехт». Но на тот момент уже маячил вариант со сборной.

— Как думаете, однажды Черчесов вернется в «Спартак»?

— Мне так кажется, есть у него такая мечта. Вообще, все спартаковцы, по ощущениям, всегда мечтают о возвращении в клуб, пусть и в другом качестве — тренера, функционера.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Европа Легия Динамо Россия Орещук Роман Черчесов Станислав
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