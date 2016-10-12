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«Спартак» избавится от Мельгарехо в январе

12 октября 2016, 10:50
16

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо пока не смог поразить руководство клуба своими действиями на поле. Именно это является основной причиной того, что красно-белые готовы расстаться с футболистом, который выступает в их составе с февраля 2016 года, уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

«Массимо Каррера не рассчитывает на Мельгарехо в этом сезоне, поэтому парагваец так редко появляется на поле. Итальянский специалист недоволен уровнем игры футболиста, а также его успехами на тренировках. На старте сезона Мельгарехо еще получал игровую практику, выходя на замену, однако его появление на поле всегда являлось вынужденной мерой — из-за небольшой глубины состава именно парагваец был призван менять уставшего игрока своего амплуа по ходу матча.

«Спартак» намерен расстаться с Мельгарехо, о чем руководство клуба оповестило самого футболиста и его представителей. Уже в период зимнего трансферного окна Лоренцо может покинуть стан красно-белых, если найдет себе новую команду», – рассказал источник в московском клубе.

Напомним, что 26-летний Мельгарехо перешел в «Спартак» из «Кубани». В текущем сезоне он сыграл в Премьер-лиге за столичный клуб шесть матчей, ни разу не выйдя в основном составе.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Трансферы Спартак Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (16)
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Legioner-05
1476259196
В аренду отдадут скорее всего
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oyabun
1476259254
Жаль. В Кубани то он отлично играл. Я всегда ждал, когда же он начнет феерить и в Спартаке, но не пошло почему то. А футболист то толковый, техничный
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Чермындыр
1476259886
Сколько уже игроков переходили в Спартак и загнивали? Уйма! Причем очень часто после ухода из него возвращались на былой уровень и показывали хорошую игру. Уверен, с Мельгарехо будет так же.
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alll-1
1476260543
Не вписался
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Дмитрий Александрович
1476260936
Обратно в Кубань. В аренду с правом выкупа. Там практики будет от заката до рассвета. А так игрок хороший техничный.
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Pilottt
1476261067
А жаль, может в другом клубе раскроется
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filosof sparty
1476261814
Да уж, с Мельгарехо что то не так...
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ivanthebest
1476265444
Пока из Кубани только Попов более-менее зашёл, все остальные как-то вообще никак... Вывод - не покупать больше футболистов из Краснодарских клубов, там походу своя аура, где игроки раскрываются, ну и натуральное молочко тоже даёт о себе знать...
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RusPlan
1476278899
Не спорю, что Мельгареха не показывает уровень Спартака, но это очередная утка. "На старте сезона Мельгарехо еще получал игровую практику, выходя на замену, однако его появление на поле всегда являлось вынужденной мерой — из-за небольшой глубины состава" Из-за чего??? У Спартака полузащитников больше, чем остальных вместе взятых, причем хороших.
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Aztec58
1476284515
Когда Бомбардир избавится от энтого новостного редактора?
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