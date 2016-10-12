«Спартак» избавится от Мельгарехо в январе

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо пока не смог поразить руководство клуба своими действиями на поле. Именно это является основной причиной того, что красно-белые готовы расстаться с футболистом, который выступает в их составе с февраля 2016 года, уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

«Массимо Каррера не рассчитывает на Мельгарехо в этом сезоне, поэтому парагваец так редко появляется на поле. Итальянский специалист недоволен уровнем игры футболиста, а также его успехами на тренировках. На старте сезона Мельгарехо еще получал игровую практику, выходя на замену, однако его появление на поле всегда являлось вынужденной мерой — из-за небольшой глубины состава именно парагваец был призван менять уставшего игрока своего амплуа по ходу матча.

«Спартак» намерен расстаться с Мельгарехо, о чем руководство клуба оповестило самого футболиста и его представителей. Уже в период зимнего трансферного окна Лоренцо может покинуть стан красно-белых, если найдет себе новую команду», – рассказал источник в московском клубе.

Напомним, что 26-летний Мельгарехо перешел в «Спартак» из «Кубани». В текущем сезоне он сыграл в Премьер-лиге за столичный клуб шесть матчей, ни разу не выйдя в основном составе.