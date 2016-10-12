Промес в будущем готов перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признался, что для него главным местом в карьере являются не деньги, а возможность побеждать в турнирах.

«Ко мне сейчас прикован серьезный интерес, но это не все решает. Я говорил и не раз, что хочу что-то выиграть. В составе «Гоу Эхед Иглс» я побеждал и пробился в высшую лигу, с «Твенте» я провел прекрасное время.

Я не могу сказать, что для меня центральное место занимают финансы или что-то другое далекое от спорта. Моя основная цель – оставить след в истории клуба. Мне также хочется преуспеть в сборной, пусть до этого голы ко мне никак не приходили. Но все будет хорошо.

Когда-нибудь я сделаю шаг вперед и окажусь в топ-клубе, который борется в Лиге чемпионов», – приводит слова Промеса Voetbal International.

Напомним, Квинси Промес получил повреждение в первом тайме матча третьего тура группового этапа отборочного раунда к чемпионату мира-2018 против Франции. Игрок «Спартака» был вынужден покинуть поле на 16-й минуте.