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Промес в будущем готов перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов

12 октября 2016, 09:44
25

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признался, что для него главным местом в карьере являются не деньги, а возможность побеждать в турнирах.

«Ко мне сейчас прикован серьезный интерес, но это не все решает. Я говорил и не раз, что хочу что-то выиграть. В составе «Гоу Эхед Иглс» я побеждал и пробился в высшую лигу, с «Твенте» я провел прекрасное время.

Я не могу сказать, что для меня центральное место занимают финансы или что-то другое далекое от спорта. Моя основная цель – оставить след в истории клуба. Мне также хочется преуспеть в сборной, пусть до этого голы ко мне никак не приходили. Но все будет хорошо.

Когда-нибудь я сделаю шаг вперед и окажусь в топ-клубе, который борется в Лиге чемпионов», – приводит слова Промеса Voetbal International.

Напомним, Квинси Промес получил повреждение в первом тайме матча третьего тура группового этапа отборочного раунда к чемпионату мира-2018 против Франции. Игрок «Спартака» был вынужден покинуть поле на 16-й минуте.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Гоу Эхед Иглс Твенте Промес Квинси
Комментарии (25)
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dyema
1476255077
И это правильно, в Спартаке можно долго ждать такой возможности)))
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and4ever86
1476255255
Фига, парень метит в Лудогорец!
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kachan63
1476256863
Дурашка, ты и так в топ-клубе, который в следующем сезоне обязательно будет играть в ЛЧ.
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sciline10
1476257171
вообще непонятно чё ему сдался этот Спартак, мог бы в основах крепких команд играть, типа Ромы, Наполи, Севильи, Тоттенхема итд, а там уже и в более крупные клубы метить. А тут кроме лозунгов Спартак-чемпион больше ничего не получит(
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ВoВ
1476257703
И этот топ клуб Зенит!)))
Или Интер))) Будешь играть лучше и в Барселону возьмут, а пока топи за Спартак и не пыхти...
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ivanthebest
1476264685
Вполне адекватное желание сильного игрока. Другой вопрос, что теоретически, если Спартак наконец выйдет из пике и начнёт уже штамповать победы и усилит состав, тогда Промес может остаться у нас надолго. Но, пока, к сожалению, таких явных предпосылок нет.
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alp
1476266999
Зенит не возьмет. Может, в Ростов или ЦСКА?
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multiscan
1476268172
Ура,товарисчи! "Спартак" уже выиграл ЧР! Ведь согласно неоднократным заявлениям г-на Промеса, он уйдёт из "Спартака" только после того, как команда выиграет какой-либо титул!
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vgarakh
1476270683
Получается, что перейдет в Ростов.
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Diman67
1476289383
видимо парень наконец понял что сраптак еще долго будет плавать в середине. жаль конечно что рфпл потеряет еще одного звездного игрока. интересно кем они будут его заменять. ведь игру будет уже некому делать. и мало кто из игроков уровня квинси захочет переходить в спам. так как лёня на бабло врядли расщедрится, а для реализации амбиций спартак последний клуб, куда сейчас стоит переходить. как-никак долгие годы без еврокубков фактически рекламы не сделают. даа, интересненько
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