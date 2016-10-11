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    Отбор на ЧМ-2018. Германия обыграла Северную Ирландию, Англия и Словения сыграли вничью и другие результаты

    В матче третьего тура группового этапа отбора на ЧМ-2018 в зоне УЕФА сборная Германии благодаря голам Юлиана Драксера и Сами Хедиры обыграла команду Северной Ирландии – 2:0.

    Также в этой группе Чехия сыграла вничью с Азербайджаном, Норвегия одолела Сан-Марино.

    В группе E Дания уступила Черногории, Польша переиграла Армению.

    В группе F Литва обыграла Мальту, Словакия разгромила Шотландию, Словения и Англия не выявили победителя.

    ЧМ-2018. Отборочный раунд. Групповой этап. Европа. Группа C. 3-й тур

    Чехия – Азербайджан – 0:0 (0:0)

    Германия – Северная Ирландия – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Дракслер, 13; 2:0 – Хедира, 17.

    Норвегия – Сан-Марино – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Симончини, 12 (в свои ворота); 1:1 – Стефанелли, 54; 2:1 – Диоманде, 77; 3:1 – Самуельсен, 82; 4:1 – Кинг, 83.

    ЧМ-2018. Отборочный раунд. Групповой этап. Европа. Группа E. 3-й тур

    Дания – Черногория – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Бечирай, 32.

    Польша – Армения – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мкоян, 48 (в свои ворота); 1:1 – Пиццелли, 50; 2:1 – Левандовски, 90+2.

    Удаления: нет – Андонян, 31.

    ЧМ-2018. Отборочный раунд. Групповой этап. Европа. Группа F. 3-й тур

    Литва – Мальта – 2:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Черных, 76; 2:0 – Новиковас, 84 (с пенальти).

    Удаления: нет – Каруана, 82.

    Словакия – Шотландия – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мак, 18; 2:0 – Мак, 56; 3:0 – Немец, 68.

    Словения – Англия – 0:0 (0:0)

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2016 23:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 12 октября 2016, 09:05

      эх, нужно было на Черногорию ставить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 12 октября 2016, 08:09

      азербайджанцы красавцы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 12 октября 2016, 07:26

      без сенсаций скучно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 октября 2016, 05:30

      Набирает темп азербайджанский футбол, это радует)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 12 октября 2016, 01:18

      Сборная Азербайджана за три тура повторила свой рекорд по очкам в отборах ЧМ и ЧЕ. Молодцы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 12 октября 2016, 00:06

      датчане давили-давили и...
      даже сравнять не смогли-не повезло...

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 11 октября 2016, 23:42

      Левандовски на последних секундах спас миллионы экспрессов по всему миру)))))

      -2
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