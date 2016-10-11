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    Ниасс: «Тяжело быть черным парнем в Москве»

    Бывший нападающий «Локомотива» Байе Умар Ниасс, ныне выступающий за «Эвертон», отметил, что в России ему приходилось тяжело из-за своего цвета кожи.

    «Черным в Москве быть очень тяжело. И по ходу матчей можно было слышать от болельщиков неприятные высказывания. Так, во время гостевой встречи с ЦСКА я подошел бить пенальти, хотя и слышал эти звуки из трибун. Забил и меня такое поведение не задело. Говорят, что в России не очень-то сильный чемпионат. Но вы съездите туда и поиграйте в тех погодных условиях и измените свое мнение. Московский опыт говорит о том, что я способен проявить себя и в Англии», – заявил Ниасс.

    Источник: Guardian.com

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    11.10.2016 17:04
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1580

      srg38 12 октября 2016, 12:27

      Бывший нападающий «Локомотива» Байе Умар Ниасс, ныне выступающий за «Эвертон».......

      Выступающий? Отсиживающийся или Скамейкополирующий)

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 октября 2016, 00:24

      Говорит то, что хотят услышать еврогейцы.
      А вообще по сути: нет негров - нет расизма !

      1
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      Рейтинг: +30

      druga7 11 октября 2016, 22:17

      Да а что бы он говорил если бы поиграл в Украине где одни бандеровцы и фашисты. Мне кажется он бы и до поля не дошел.

      1
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 11 октября 2016, 21:56

      Черным парнем в Москве быть па-кайфу!

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 11 октября 2016, 20:50

      Тогда открою секрет: тяжело быть белым в Африке, слишком заметен.
      - "И по ходу матчей можно было слышать от болельщиков неприятные высказывания."
      Да ты не слышал высказывания на Олимпиаде в Рио в сторону русских. И не видел поведение накачанных допингом американок, к нашим девчонкам.
      Короче, Ниасс, ты поступил как маленький грязный гринго и упал очень низко в моих глазах.

      4
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 11 октября 2016, 20:46

      Был бы ты кавказцем в Москве понял бы многое))))

      -1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 11 октября 2016, 19:35

      расизм был и есть. причем на всех континентах. пример ку-клус-клан. Пока он у нас играл- ему было все хорошо, а как уехал- и про расизм вспомнил и про тяжелую жизнь. А может это уже к ЧМ-18 всякая нечисть почву готовит. чтобы тяфкать потом, что у нас все плохо и мы неспособны соревнование провести на высшем уровне?...

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 октября 2016, 19:19

      Черным быть среди белых везде тяжело)))

      4
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      Рейтинг: -19

      dsg34dh 11 октября 2016, 18:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А вы в курсе что очистка печени помогает полностью оздоровить организм, и увеличить продолжительность жизни. После очистки я стала чувствовать себя моложе, исчезли мешки под глазами, кожа стала более чистой и гладкой, значительно усилилась выносливость и работоспособность и на лице стала выглядеть моложе. Вот сами почитайте, если не верите — http://2qu.ru/leviron

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > dsg34dh 12 октября 2016, 14:20

      Выпей эспумизан и не порти здесь воздух!

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 11 октября 2016, 18:48

      Кардинально мнение поменял о России !

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