Силкин: «Спартак» в открытый футбол с «Ростовом» не поиграет»

Известный российский специалист Сергей Силкин дал прогноз на предстоящий центральный матч тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Ростов», который состоится в пятницу, 14 октября.

— Любопытно, как «Спартак» выйдет из той ситуации, в которую он попал после серии из трех поражений подряд. Будет очень сложно. «Ростов» крайне неприятный соперник. С ним в открытый футбол не поиграешь. Все футболисты прекрасно понимают: выходя на поле против команды Бердыева, нужно свести ошибки к минимуму. Цена их высока, каждая может стать роковой. «Ростов» в прошлом туре победил ЦСКА, ни в чем не уступив чемпиону по игре.

— Кто сильнее по подбору футболистов — «Спартак» или «Ростов»?

— Важнее не то, как укомплектована команда, а насколько она сыграна. Вот на это надо смотреть. Ростовчане сыграны хорошо.

— Много спорят о том, чей сейчас «Спартак» — Карреры или Аленичева. На ваш взгляд, чей он?

— Спартаковский! (Смеется). Вообще-то я игрок «Динамо», поэтому мне ближе своя команда. А какой «Спартак», не знаю. Каррера уже не первый день в команде, готовит ее, дает установки. Наверное, это уже команда нового тренера.