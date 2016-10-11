Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Силкин: «Спартак» в открытый футбол с «Ростовом» не поиграет»

Силкин: «Спартак» в открытый футбол с «Ростовом» не поиграет»

11 октября 2016, 11:21
12

Известный российский специалист Сергей Силкин дал прогноз на предстоящий центральный матч тура российской Премьер-лиги «Спартак»«Ростов», который состоится в пятницу, 14 октября.

— Любопытно, как «Спартак» выйдет из той ситуации, в которую он попал после серии из трех поражений подряд. Будет очень сложно. «Ростов» крайне неприятный соперник. С ним в открытый футбол не поиграешь. Все футболисты прекрасно понимают: выходя на поле против команды Бердыева, нужно свести ошибки к минимуму. Цена их высока, каждая может стать роковой. «Ростов» в прошлом туре победил ЦСКА, ни в чем не уступив чемпиону по игре.

— Кто сильнее по подбору футболистов — «Спартак» или «Ростов»?

— Важнее не то, как укомплектована команда, а насколько она сыграна. Вот на это надо смотреть. Ростовчане сыграны хорошо.

— Много спорят о том, чей сейчас «Спартак» — Карреры или Аленичева. На ваш взгляд, чей он?

— Спартаковский! (Смеется). Вообще-то я игрок «Динамо», поэтому мне ближе своя команда. А какой «Спартак», не знаю. Каррера уже не первый день в команде, готовит ее, дает установки. Наверное, это уже команда нового тренера.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Силкин Сергей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
maior-60
1476175068
Какое отношение он имеет к Спартаку? Вот пусть Динамо и комментирует.
Ответить
Black Giz
1476177635
Удачи, желто-синие!
Ответить
APchelov
1476178205
Рекламу Спартаку делают все, кому не лень. Хотя в ней на сегодняшний день и близко нету таких футболистов, кем гордились прежде. А бренд... Это всего лишь картинка
Ответить
vgarakh
1476182222
Ростов победит очень радостно и весело.
Ответить
a-rakhmatov
1476183634
Ростов обязательно победит, самое главное чтобы судья не удалял ростовчан)))
Ответить
человек просто
1476184189
Чем закончится игра предсказать трудно. Но Ростов как мужики молчят. А такие как Ребров портят имидж команды.Помогите поддержите уже обкакался не начав играть. Я болею за Ростов. Но как нормальный мужчина с уважением отношусь и к Спартаку. Пусть победит сильнейший.
Ответить
товрос
1476187430
судя по последним матчам РОСТОВ должен выиграть,но это футбол,он непридсказуем будем болеть за свои команды,а после тура будем обсуждать,интересно кометы почитать
Ответить
FanatSerj
1476188418
Гранат голешник Спартаку заколотит, у него традиция такая, бывшим забивать, вон даже за Спратак-2 Динамо умудрился забить ))
Ответить
15426378s
1476191312
болею за РСМ и победа будет в его пользу.
Ответить
Дон Посей
1476192265
...Когда матч - в пятницу или в субботу?!.
Ответить
Главные новости
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
1
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
3
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
2
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
1
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Все новости
Все новости
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
3
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
1
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
2
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
3
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
Вчера, 17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
Вчера, 17:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+