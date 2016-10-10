Селиховым интересуются «Зенит» и «Спартак»

«Зенит» и «Спартак» заинтересованы в услугах голкипера «Амкара» и молодежной сборной России Александра Селихова.

Источник отмечает, что оба клуба улучшат свои предложения по покупке талантливого голкипера уже ближайшей зимой.

«Со мной лично никто ни из «Зенита», ни из «Спартака» не связывался, поэтому никакой конкретной информацией я не обладаю. Узнаю об интересе к моей персоне из новостей. У меня действующий контракт с «Амкаром», и я полностью сосредоточен на выступлениях за пермяков. Представляю ли я себя в каком-то другом клубе? Хотелось бы поиграть в Европе, очень нравится испанский чемпионат. Что касается российских клубов, то пока я не готов ответить на этот вопрос», – заявил футболист.