Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Засеев: «Спартак» и после матча с «Уфой» сетовал на судейство»

    Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев поделился мнением о неоднозначном судействе в матче 9-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2), отметив, что ошибки арбитров не играют первостепенной роли в результатах.

    «Конечно, у арбитров случаются ошибки, тут ничего не скажешь, но это не играет первостепенной роли. Спартаковцы сейчас говорят, что если бы не судья, результат был бы другим. Они и после матча с нами сетовали на то, что арбитры были виноваты. Давно известно, что, когда команда проигрывает, всегда ищутся виновные», – сказал Засеев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2016 23:02
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +272

      Inks 10 октября 2016, 23:58

      Правильно сказал. Мясо всегда причины своих бедствий ищет в ком-то, кроме себя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 10 октября 2016, 09:32

      ещё один ёпт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 10 октября 2016, 02:00

      Вообще то все по делу сетовал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 10 октября 2016, 01:04

      Играть надо, а не сетовать.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      Alexs1997 > Zeff 10 октября 2016, 09:41

      Вам бы об этом говорить, на государственные денежки все купили уебаны.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 октября 2016, 00:12

      И справедливо сетовал.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11