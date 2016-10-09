Эррера: «С Моуринью я чувствую себя хорошо»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера высказался о наставнике манкунианцев Жозе Моуринью. Также испанец отметил, что готов бороться за место в основном составе английской команды.

«С Моуринью я чувствую себя хорошо. Он верит в меня и дает шанс играть в топовой команде. Сейчас я должен показать, что заслуживаю и дальше выходить в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» и достоин вызова в сборную Испании. Жозе дает игрокам больше свободы, он хочет, чтобы мы всегда и во всем шли до конца. Да, игроки должны выполнять оборонительные обязанности. Но тренер говорит, что если нас ведет инстинкт, то нужно пробовать на поле разные вещи», – заявил полузащитник.