Отбор на ЧМ-2018. Англия обыграла Мальту, Румыния уничтожила Армению и другие результаты

В матче второго тура отбора на ЧМ-2018 в группе F зоны УЕФА сборная Англии обыграла команду Мальты со счетом 2:0. Отличились Даниэль Старридж и Деле Алли.

В группе E Румыния отправила пять безответных мячей в ворота Армении, Черногория разгромила Казахстан.

В группе C Азербайджан одолел Норвегию.

ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа F. 2-й тур

Англия – Мальта – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Старридж, 29; 2:0 – Алли, 38.

ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа E. 2-й тур

Армения – Румыния – 0:5 (0:4)

Голы: 0:1 – Станку, 4 (с пенальти); 0:2 – Попа, 10; 0:3 – Марин, 12; 0:4 – Станчу, 29; 0:5 – Кипчиу, 59.

Удаления: Малакян, 3 – нет.

Черногория – Казахстан – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Томашевич, 24; 2:0 – Вукчевич, 59; 3:0 – Йоветич, 64; 4:0 – Бечирай, 73; 5:0 – Савич, 78.

ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа C. 2-й тур

Азербайджан – Норвегия – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Медведев, 11.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)