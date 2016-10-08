Отбор на ЧМ-2018. Англия обыграла Мальту, Румыния уничтожила Армению и другие результаты

В матче второго тура отбора на ЧМ-2018 в группе F зоны УЕФА сборная Англии обыграла команду Мальты со счетом 2:0. Отличились Даниэль Старридж и Деле Алли.
В группе E Румыния отправила пять безответных мячей в ворота Армении, Черногория разгромила Казахстан.
В группе C Азербайджан одолел Норвегию.
ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа F. 2-й тур
Голы: 1:0 – Старридж, 29; 2:0 – Алли, 38.
ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа E. 2-й тур
Голы: 0:1 – Станку, 4 (с пенальти); 0:2 – Попа, 10; 0:3 – Марин, 12; 0:4 – Станчу, 29; 0:5 – Кипчиу, 59.
Удаления: Малакян, 3 – нет.
Черногория – Казахстан – 5:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Томашевич, 24; 2:0 – Вукчевич, 59; 3:0 – Йоветич, 64; 4:0 – Бечирай, 73; 5:0 – Савич, 78.
ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа C. 2-й тур
Азербайджан – Норвегия – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Медведев, 11.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)