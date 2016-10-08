Фролов: «Кубани» тяжело конкурировать с «Динамо», взгляните на их очковый запас»

Голкипер «Кубани» Евгений Фролов поделился мнением о результате матча 16-го тура ФНЛ с «Динамо» (0:1), подчеркнув, что игра была равной. Также по словам стража ворот, желто-зеленым тяжело конкурировать с безоговорочным лидером турнирной таблицы первенства, передает корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

– Не сказал бы, что нам чего-то особенного не хватило сегодня, обе команды были равными. Отсутствие Панченко и Бечирая? У нас тоже не было некольких исполнителей из основы.

– Отставка Петреску сказалась на команде?

– Если бы играли не с Динамо – лидером ФНЛ, – то было бы намного легче. А так с бело-голубыми тяжело конкурировать, посмотрите какой у них очковый запас

– В пятницу говорили, что долги перед командой начали гасить. Это так?

– Пока нам ничего не переводили, но сообщили, что финансовые средства на счет клуба поступили. Думаю, что на следующей неделе все обязательно погасят. Был разговор с руководством «Кубани», они пообещали, что очень скоро ситуация у нас нормализуется