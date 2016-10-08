Слуцкий: «Еременко – ключевой игрок для ЦСКА, но мы сможем его заменить»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что тренерский штаб армейцев найдет кем заменить хавбека Романа Еременко. Напомним, 29-летний игрок красно-синих и сборной Финляндии по решению УЕФА не сможет принимать участия в официальных матчах на протяжении 30-ти дней.

«Официальный комментарий по ситуации с Романом Еременко уже даны, мне добавить нечего. Что касается его замены на поле, то мы уже играли без наших игроков. И тот же Еременко в прошлом году отсутствовал долгое время. Понятно, что Роман – ключевой игрок для ЦСКА, но нам есть кем его заменить.

Поменяется ли схема? Это вещь достаточно условная. Схему меняют люди, а не расстановка», – сказал Слуцкий.