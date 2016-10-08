Галицкий: «Когда Шалимова сделали и.о., уже понимали, что сделаем его главным»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявил, что наставник команды Игорь Шалимов изначально планировался на эту должность на постоянной основе. В сентябре после отставки Олега Кононова 47-летний специалист возглавил «быков» с приставкой и.о. В начале текущей недели руководство клуба заключило с ним полноценный контракт. На данный момент краснодарцы под руководством Шалимова добыли пять побед и однажды сыграли вничью в шести встречах.

«Тренер – творческая специальность. Тут не до жестких указаний. Но вы видите, что у Шалимова немножко другая обойма. Игорь Михайлович – молодец. До сих пор нет Измайлова, Мамаева, Смолова. Но, несмотря на большое количество травм, команда играет. В нашей игре присутствует больше вертикальности, скорости. Но надо сохранять баланс между скоростью атаки и желанием контролировать мяч. Плюс мы играли с ЦСКА, иностранными командами. В общем, Шалимову в короткий срок удалось даже больше, чем мы ожидали.

Стилистические отличия, конечно, будут. Кононов и Шалимов – разные люди. Однако концептуально мы будем стараться играть в атакующий футбол. Когда Шалимова сделали и.о., уже понимали, что сделаем Игоря Михайловича главным. Кононова я хочу поблагодарить. Он вывел клуб на новый уровень», – сказал Галицкий.