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    Овчинников: «Бубнов говорит неправду, подымая свою популярность высказываниями»

    Бывший вратарь «Локомотива», а ныне тренер ЦСКА Сергей Овчинников назвал высказывания известного футбольного эксперта Александра Бубнова ложью.

    «Отрицательно смотрю на аналитику Бубнова. Мне не нравится, что он говорит, а говорит он неправду. При этом я его уважаю, как футболиста. Как человека я его не знаю, ничего плохого про него не скажу. Понимаю, чем он занимается. То есть он зарабатывает деньги, подымая свою популярность высказываниями. Спорить с ним я не собираюсь. У меня есть своя позиция», – заявил Овчинников.

    Источник: Спорт FM

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    08.10.2016 06:03
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 8 октября 2016, 13:10

      А что в сущности Бубнов неправильно говорит? Что у нас продажная система футбола, футболисты развращены баснословными гонорарами и в ближайшие годы на международной арене нам ничего не светит с таким подходом к делу, разве это не так? Что Слуцкий посредственный тренер , разве это не так?)

      6
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат > Chesn0k 8 октября 2016, 13:12

      Это общие места, это говорят многие, и тут он не оригинален. А вот по фактам и персоналиям в его интервью много вранья.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > Вомбат 8 октября 2016, 13:33

      например? Да кто эти многие, кто сказал про продажность российского фубола? что-то я не припомню таких высказываний. все "специалисты" как раз-таки молчат на эту тему, потому что сами сыто устроились. А слуцкого до сих пор выгораживают, особенно тот же овчинников.

      4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Chesn0k 8 октября 2016, 15:04

      В десятку!

      1
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат 8 октября 2016, 13:08

      Как можно уважать Бубнова как бывшего футболиста? Прошлое, в котором Бубнов был уважаемым футболистом, не вернешь. Сейчас он просто бездарный актер.

      -3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Вомбат 8 октября 2016, 15:04

      Не бездарнее многих куда более высокопоставленных, ага.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 8 октября 2016, 12:21

      Бубнов шоумен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +189

      Непутриот 8 октября 2016, 12:18

      Бубнов говорит, что думает, честно!!! Не вижу ангажированностиЙ!

      2
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат > Непутриот 8 октября 2016, 13:09

      Говорит, что думает, но при это врет напропалую. Еще книжку выпустил, в которой вранья 50%. Ангажированность в пользу себя любимого видна за версту.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 8 октября 2016, 11:54

      Бубнов молодец. А другие молчат - боятся.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11370

      alp 8 октября 2016, 11:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бубен лжец, как и практически все другие спартаковцы

      -5
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      ...
      Рейтинг: +12478

      Вомбат > alp 8 октября 2016, 13:10

      Нет не все. Даже болельщики у Спартака есть адекватные. Но они молчат, своих боятся.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Вомбат 8 октября 2016, 15:05

      Температуришь? Выздоравливай!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 октября 2016, 11:18

      Да он больной этот Бубен

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 8 октября 2016, 10:31

      Теперь слово за Бубеном, врядли он промолчит

      4
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      Рейтинг: +79

      Giletka 8 октября 2016, 09:18

      Про футбол Бубнов очень толково говорит, а вот эти его инсайдерские истории доверия вызывают мало.

      9
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      Рейтинг: +6715

      maior-60 8 октября 2016, 09:02

      Бубнову все равно что болтать, лишь бы гонорар выплачивали вовремя.

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