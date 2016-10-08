Овчинников: «Бубнов говорит неправду, подымая свою популярность высказываниями»

А что в сущности Бубнов неправильно говорит? Что у нас продажная система футбола, футболисты развращены баснословными гонорарами и в ближайшие годы на международной арене нам ничего не светит с таким подходом к делу, разве это не так? Что Слуцкий посредственный тренер , разве это не так?)
Бывший вратарь «Локомотива», а ныне тренер ЦСКА Сергей Овчинников назвал высказывания известного футбольного эксперта Александра Бубнова ложью.
«Отрицательно смотрю на аналитику Бубнова. Мне не нравится, что он говорит, а говорит он неправду. При этом я его уважаю, как футболиста. Как человека я его не знаю, ничего плохого про него не скажу. Понимаю, чем он занимается. То есть он зарабатывает деньги, подымая свою популярность высказываниями. Спорить с ним я не собираюсь. У меня есть своя позиция», – заявил Овчинников.