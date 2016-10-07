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    Ловчев: «Без Еременко ЦСКА не сможет бороться за золото»

    Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал решение УЕФА отстранить на 30 дней от матчей полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

    – Как теперь ЦСКА играть без Еременко?

    – Так же, как команда играла без Вагнера, без Дзагоева – то есть ключевых футболистов, к которым можно отнести и Еременко, конечно. У ЦСКА финансовые проблемы. В последнее время их объясняли строительством нового стадиона. Но сейчас понятно, что дело не только в этом. Сергей Иванов, который уделял ЦСКА много внимания и помогал клубу, больше не является руководителем президентской администрации. А это отражается и на привлечении спонсоров для клуба.

    Что касается игры команды, ЦСКА не угадал со Страндбергом, помощи в атаке от Траоре мало, своих воспитанников, которые проявляли бы себя, тоже нет. Теперь вот выбыл Еременко. Без него команда не сможет бороться за золото.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.10.2016 17:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 8 октября 2016, 13:29

      турнир длинный если он месяц пропустит то ваще ни очем

      1
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    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 8 октября 2016, 00:05

      ни такой уж он щас ключевой..хотя незаимением лучшего..

      1
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 7 октября 2016, 20:29

      Самая главная проблема у ЦСКА не потеря Еременко, а отсутствие бабла. Вот это и подкосит команду.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 7 октября 2016, 19:23

      Ну, Спартак им всё равно проиграет.

      0
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 7 октября 2016, 19:01

      а они и так не смогут бороться-нет команды!

      0
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      Рейтинг: +28

      Орловский рысак 7 октября 2016, 18:24

      Ахинея!!!

      -3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 октября 2016, 18:19

      Ну, и слава Богу!

      0
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 7 октября 2016, 18:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ловчев твоему Шпартаку легче

      -9
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 7 октября 2016, 18:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      подумаешь 30 дней пропустит

      -10
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