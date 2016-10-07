Ярмоленко: «Выиграли бы у Турции, если бы не пропущенный гол на 45-й минуте»

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился наблюдениями от гостевого матча отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Турции (2:2).

«Неоднозначной получилась игра. Если судить по первому тайму и нам сказали бы, что мы сыграем вничью, то были бы недовольны. Но учитывая то, как мы сыграли второй тайм, считаю, что ничья — закономерный результат.

Мы играли против не самой слабой сборной. Пропущенный гол на 45-й минуте повлиял на игру. Если бы его не было, думаю, спокойно довели бы матч до победы. Пропустив, поняли, что второй тайм будет очень тяжелым. Они полезли вперед, еще и арбитр в конце матча обложил нас штрафными. Повторюсь, наверное, ничья — закономерный результат», – сказал Ярмоленко.