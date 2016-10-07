Кирьяков: «Цель «Арсенала» одна – набирать очки в каждом матче»

Новый главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился ощущениями от новой должности.

– Вы дебютируете в качестве тренера клуба премьер-лиги. Какой она вам представляется? Вот есть мнение, что уровень футбола снизился после ухода Халка и ряда топовых игроков.

– Одно дело видеть лигу в роли аналитика, наблюдателя, и совсем другое – видеть лигу изнутри. Думаю, изнутри все намного интереснее и многограннее. И на этот вопрос смогу ответить через некоторое время развернуто.

– Перед командой поставлена конкретная задача?

– Цель одна – набирать очки в каждом матче. Будем двигаться от игры к игре и решать ее.

– Нет четкой задачи, например, сохранить место в РФПЛ?

– Это общая цель. А я имею в виду ближайшую. Она – набирать очки в каждом матче.

– Вы общались с прежним главным тренером Сергеем Павловым?

– Нет, но хочу это сделать в ближайшее время.

– Он свою отставку назвал нелогичной. Как это прокомментируете?

– Вопросы, связанные с отставкой, – всегда тонкие. Не хотел бы это комментировать. В любом случае, команда внизу таблицы. Это факт. А обо всем остальном думайте сами.

- Первый матч под вашим руководством «Арсенал» проведет против «Краснодара», который не так давно возглавил Игорь Шалимов. В четверг объявлено, что он заключил контракт на три года. Можно назвать эту игру символичной, ведь вы хорошо знакомы и долго работали вместе в структуре РФС?

– Это будет интрига! Многие об этом матче будут писать и говорить.

– Не общались с Игорем Михайловичем после назначения?

– Нет. Да, мы друзья, долгое время играли вместе в сборной. Но каждый будет решать свою задачу. Каждый из нас будет по разные стороны баррикад.