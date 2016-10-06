Баскаков: «То, что случилось с судьей Ивановым – несчастный случай. У всех такое бывало»

Инспектор департамента судейства и инспектирования РФС Юрий Баскаков высказал мнение относительно ошибок судей в российском футболе и возможном приглашении иностранных арбитров.

– Как вам идея Виталия Мутко вернуться к иностранным судьям в российском чемпионате?

– Мы это уже проходили. Таким решением можно снять некоторое напряжение. Но вспомним прошлый такой прецедент – у нас полностью был провал на международной арене. На нас смотрели как на не очень серьезную организацию. Надо все взвесить. На мой взгляд, лучше применять высокие технологии, чем привлекать иностранцев.

– Те иностранные судьи, которые приезжали к нам тогда, по квалификации были сильнее наших?

– Абсолютно такая же у них была квалификация. Так же ошибались, просто резонанс был меньше, потому что иностранец взял и уехал, а у нас еще неделями это длится. Надо искать другие пути. Те же самые технологии, чтобы не получалось так, как в ситуации с Доменико Кришито. Разобрались бы в том эпизоде – не было бы проблемы никакой. Об этом надо думать.

– Виталий Мутко сказал о каких-то наставниках для судей. Поясните?

– Ничего нового, такая должность и сейчас существует. За опытными судьями и инспекторами закреплены молодые арбитры. Она действует, просто ее не афишируют. Есть группа судей, которая претендует на РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Их прекрасно знают, ими занимаются.

– Сергей Иванов, который имеет в своем активе почти 80 матчей в Премьер-лиге, не нуждается в таком наставнике?

– Он – арбитр ФИФА, опытный судья. Это был просто несчастный случай. У всех такое бывало. У меня в том числе, да у любого судьи. Так получилось, но он сильный арбитр, у него большое будущее на международной арене.