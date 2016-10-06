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  • Баскаков: «То, что случилось с судьей Ивановым – несчастный случай. У всех такое бывало»

Баскаков: «То, что случилось с судьей Ивановым – несчастный случай. У всех такое бывало»

6 октября 2016, 21:18
14

Инспектор департамента судейства и инспектирования РФС Юрий Баскаков высказал мнение относительно ошибок судей в российском футболе и возможном приглашении иностранных арбитров.

– Как вам идея Виталия Мутко вернуться к иностранным судьям в российском чемпионате?

– Мы это уже проходили. Таким решением можно снять некоторое напряжение. Но вспомним прошлый такой прецедент – у нас полностью был провал на международной арене. На нас смотрели как на не очень серьезную организацию. Надо все взвесить. На мой взгляд, лучше применять высокие технологии, чем привлекать иностранцев.

– Те иностранные судьи, которые приезжали к нам тогда, по квалификации были сильнее наших?

– Абсолютно такая же у них была квалификация. Так же ошибались, просто резонанс был меньше, потому что иностранец взял и уехал, а у нас еще неделями это длится. Надо искать другие пути. Те же самые технологии, чтобы не получалось так, как в ситуации с Доменико Кришито. Разобрались бы в том эпизоде – не было бы проблемы никакой. Об этом надо думать.

– Виталий Мутко сказал о каких-то наставниках для судей. Поясните?

– Ничего нового, такая должность и сейчас существует. За опытными судьями и инспекторами закреплены молодые арбитры. Она действует, просто ее не афишируют. Есть группа судей, которая претендует на РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Их прекрасно знают, ими занимаются.

– Сергей Иванов, который имеет в своем активе почти 80 матчей в Премьер-лиге, не нуждается в таком наставнике?

– Он – арбитр ФИФА, опытный судья. Это был просто несчастный случай. У всех такое бывало. У меня в том числе, да у любого судьи. Так получилось, но он сильный арбитр, у него большое будущее на международной арене.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Кришито Доменико Мутко Виталий Баскаков Юрий
Комментарии (14)
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subbotaspartak
1475778343
Иванова конечно жалко, а нас? Вот поэтому и п.....с
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alp
1475779593
думаю, судьи припомнят кб травлю Иванова в следующих турах, и можно будет говорить уже не о 5-6 месте а о вылете в ФНЛ...
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Павелий
1475782146
По-моему, у него не несчастный случай, а новая квартира от Газпрома.
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Aztec58
1475782627
На арбитра С.Иванова я обратил внимание пару лет назад на матче Терек - Рубин. Арбитр из кожи вон лез, не позволяя Рубину выиграть. Матч закончился со счётом 1:1. После этого я специально слежу за этим арбитром и у меня сложилось мнение, что помимо невысокой квалификации он ещё и старательно держит нос по ветру, зная кого можно засудить, а с кем не стоит связываться. В этом сезоне он не дал чистый пенальти в ворота Анжи в выездном матче Спартака, хорошо что красно-белые победили не смотря ни на что.
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Bukmop
1475786832
Мудко на мыло
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BAIv
1475789084
таких ошибок в каждом матче не раз бывает... но свинота достала нытьём
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APchelov
1475821757
Скандал раздул обиженный Спартак. В этом и заключается несчастный случай. В десятках случаев голы не засчитывают, или засчитывают забитые рукой или вне игры, и ничего. А тут Промеса нежно обняли за талию, и всё , грянул гром )))
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gor77
1475833703
Хреново, что сначала кричат, всех собак вешают на одного человека, а потом начинают... думать.(((( Особенно, если задействован аппарат чиновников. И ведь НИКТО потом не извинится.
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MaxSpartakM
1475853353
В матче с Зенитом, я зафиксировал 15 фолов оставленные без внимания, 3 из них привели к забитым голам в ворота Спартака, это уж слишком товарищ Иванов! При вашем назначения, на матч Спартака, я молюсь!
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MaxSpartakM
1475853485
Оф. инфа , С.Иванов топит за Локо, ненавидит ЦСКА И СПАРТАК
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