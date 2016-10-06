Бесчастных: «Кокорин должен думать головой, а не другим местом»

Бывший игрок сборной России Владимир Бесчастных вспомнил о скандале, связанном с форвардом «Зенита» Александром Кокориным, который перестал вызываться в национальную команду.

«Единственное, что я могу пожелать Саше Кокорину, – думать головой, а не другим местом. Это самое основное. Да, есть прессинг СМИ, с лета идет давление не только на игрока: парня критикуют как личность, как человека. Но в этом виноват он сам. Ты играешь в футбол, ты ключевой футболист сборной России, одного из ведущих клубов твоей страны. На тебя сегодня постоянно смотрят люди. Много людей, везде смотрят! Тебя будут всe время обсуждать и будут порой осуждать. Не надо давать для этого лишнего повода.

Я понимаю, что у Саши в поведении еще присутствует мальчишеский максимализм: «я могу», «я это хочу». Но такие вещи в большом спорте не проходят. Владимир Путин, например, тоже ведь может позволить широкие жесты, заказать своим гостям шампанское, но он этого не делает. Есть некие правила, нужно вести себя подобающе, раз на тебя смотрят люди.

Деньги заработал? Молодец. Но свои возможности, если мы говорим о красивых жестах, надо спрятать. Многие люди таких возможностей не имеют. И есть другие возможности, чтобы делать красивые жесты. Есть масса вариантов для ярких поступков, которые запомнятся, но будут полезны обществу. Ты же не на Луне живешь, люди вокруг! А вообще жизнь спортсмена сама по себе порой наполнена негативными моментами. Не забил, травмы, проиграла команда, не добились поставленных целей с командой. Много чего случается. Так что не нужно придумывать негатив самому себе», — сказал он.