Смольников: «Игра со «Спартаком» уже прошла, зачем поднимать какие-то темы, ворошить прошлое?»

Спартак проиграл , судья здесь не причем, Спартак пропустил четыре гола и был переигран вчистую никакого влияния на результат матча судья не оказал никто в Зените никогда не будет жаловаться если мы проиграем. Если бы Спартак был классной командой сильнее Зенита он бы выиграл этот матч
Защитник «Зенита» Игорь Смольников отметил, что не хотел бы слышать вопросы касательно судейства в матче со «Спартаком» (4:2) в рамках 9-го тура РФПЛ.
«Меня не волнуют разговоры о судействе. Вообще это неинтересно. А к критике Луческу отношусь нормально. У всех бывают неудачные матчи. Игра со «Спартаком» уже прошла, зачем поднимать какие-то темы, ворошить прошлое? Тем более публично, в прессе. Для меня такое недопустимо», – заявил Смольников.