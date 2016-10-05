Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Смольников: «Игра со «Спартаком» уже прошла, зачем поднимать какие-то темы, ворошить прошлое?»

    Защитник «Зенита» Игорь Смольников отметил, что не хотел бы слышать вопросы касательно судейства в матче со «Спартаком» (4:2) в рамках 9-го тура РФПЛ.

    «Меня не волнуют разговоры о судействе. Вообще это неинтересно. А к критике Луческу отношусь нормально. У всех бывают неудачные матчи. Игра со «Спартаком» уже прошла, зачем поднимать какие-то темы, ворошить прошлое? Тем более публично, в прессе. Для меня такое недопустимо», – заявил Смольников.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2016 14:47
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 5 октября 2016, 23:22

      Спартак проиграл , судья здесь не причем, Спартак пропустил четыре гола и был переигран вчистую никакого влияния на результат матча судья не оказал никто в Зените никогда не будет жаловаться если мы проиграем. Если бы Спартак был классной командой сильнее Зенита он бы выиграл этот матч

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      radga 5 октября 2016, 20:41

      Интересно следующее высказывание смольникова , когда Зенит проиграет по вине судьи. Дождемся...... Время рассудит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 октября 2016, 17:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хотя бы для того, что бы вы, питерские, не приучались выигрывать за чужой счёт, ага. Питерские - не навсегда!

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8122

      nik55 5 октября 2016, 16:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      бомж есть бомж--проиграл выл бы всю неделю

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +191

      bafor > Gek Dement 5 октября 2016, 20:59

      Да, но нагло засудили Спартак , а Зенитушка как всегда радуется договорным победам.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11