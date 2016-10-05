Смольников: «Игра со «Спартаком» уже прошла, зачем поднимать какие-то темы, ворошить прошлое?»

Защитник «Зенита» Игорь Смольников отметил, что не хотел бы слышать вопросы касательно судейства в матче со «Спартаком» (4:2) в рамках 9-го тура РФПЛ.

«Меня не волнуют разговоры о судействе. Вообще это неинтересно. А к критике Луческу отношусь нормально. У всех бывают неудачные матчи. Игра со «Спартаком» уже прошла, зачем поднимать какие-то темы, ворошить прошлое? Тем более публично, в прессе. Для меня такое недопустимо», – заявил Смольников.