Хусаинов: «Иванов спас Кришито. Теперь пусть ищет того, кто спасет его самого»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с фолом Доменико Кришито на Квинси Промесе в матче девятого тура РПФЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2). Это нарушение не было зафиксировано главным судьей встречи Сергеем Ивановым.

«Он не мог не видеть! Другое дело, что, наверное, не нашел в себе мужества и сил зафиксировать нарушение. Ну не хочешь ты показывать вторую желтую карточку Кришито – не показывай, не удаляй! Но назначь просто штрафной, и никто тебе потом не предъявит. А так Иванов сам себя подставил. Пошла ответная атака – пенальти… Иванов спас Кришито. Теперь пусть ищет того, кто спасет его самого», – сказал Хусаинов.

Также от ответил на вопрос о том, обосновано ли требование «Спартака» отстранить Иванова от работы.

«Да нет, конечно! Ну что вы? Да, Иванов пропустил этот фол. Но мы можем рассуждать в сослагательном наклонении, что бы было, назначь он штрафной и удали Кришито. Там все не так однозначно. Вообще это судейское несчастье: ты пропускаешь нарушение, и сразу идет оборотка… А потом ты получаешь по мозгам за потерю секундной концентрации».