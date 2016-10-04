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  • Хусаинов: «Иванов спас Кришито. Теперь пусть ищет того, кто спасет его самого»

Хусаинов: «Иванов спас Кришито. Теперь пусть ищет того, кто спасет его самого»

4 октября 2016, 19:30
17

Бывший арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с фолом Доменико Кришито на Квинси Промесе в матче девятого тура РПФЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2). Это нарушение не было зафиксировано главным судьей встречи Сергеем Ивановым.

«Он не мог не видеть! Другое дело, что, наверное, не нашел в себе мужества и сил зафиксировать нарушение. Ну не хочешь ты показывать вторую желтую карточку Кришито – не показывай, не удаляй! Но назначь просто штрафной, и никто тебе потом не предъявит. А так Иванов сам себя подставил. Пошла ответная атака – пенальти… Иванов спас Кришито. Теперь пусть ищет того, кто спасет его самого», – сказал Хусаинов.

Также от ответил на вопрос о том, обосновано ли требование «Спартака» отстранить Иванова от работы.

«Да нет, конечно! Ну что вы? Да, Иванов пропустил этот фол. Но мы можем рассуждать в сослагательном наклонении, что бы было, назначь он штрафной и удали Кришито. Там все не так однозначно. Вообще это судейское несчастье: ты пропускаешь нарушение, и сразу идет оборотка… А потом ты получаешь по мозгам за потерю секундной концентрации».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кришито Доменико Промес Квинси Иванов Cергей
Комментарии (17)
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radga
1475598999
Речь ведется ни об одной ошибке, которая повлияла на ход игры. Речь ведется об ошибках всего матча, где только в первом тайме Кришито должен был удален до 25 минуты. Если считаете не так - посмотрите повтор матча.
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BAIv
1475599071
От свиного визга не спрятаться
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hunta
1475599186
Свиньи,!! Минусуйте! Такого "хряка" давно не было.., визг на всю страну..., красавцы...., СВИНЬИ, одним словом.......
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Bukmop
1475599952
Причем тут судьи, отмазки пошли)), все по игре, Зенит был лучше
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alp
1475601056
хусаинов опять нажрался?
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APchelov
1475604596
Третий день! Наша песня хороша, начинай сначала. Интересно, может, вся эта байда для того, чтобы остальных судей запугать. Теперь судить Спартак не каждый возьмётся
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Dammit
1475607372
Сколько ошибок допускали судьи в матчах других клубов? И не менее серьёзных ошибок. Из недавнего - последние матчи прошлого сезона, Локо, например, Ростова и т.д. Всегда день проходил и все забывали. А тут канитель уже половину недели длится.Странно это всё.
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neveldomha
1475610489
Иванов спас Спартак. Он дал ему повод оправдать поражение.
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Snerg
1475610559
Судья Иванов в этой игре поставил два пенальти в ворота "Спартака", которые, на первый взгляд вопросов не вызывают. Однако этот же судья в матче "Спартак" - "Зенит" 26 сентября 2015 года не поставил пенальти в ворота "Зенита" после удара Зе Луиша, после которого Ломбертс рукой вынес мяч, летящий в створ ворот. Судья всё видел прекрасно, но посчитал тогда ту руку Ломбертса то ли неумышленной, то ли неочевидной. Хотя на повторе всё было видно прекрасно. Так отчего же трактовка двух ситуаций в матчах одних и тех же соперников, одним и тем же судьёй диаметрально противоположная? Мяч, летящий в ворота "Зенита" и выбитый оттуда рукой Ломбертса - это не пенальти, а мяч, катящийся вдоль штрафной и попавший в руку Ещенко, который явно пытался её убрать и прижать к телу - это точка. То же самое произошло в ответной игре весной 2016 года на Петровском, когда Халк рукой вынес мяч из створа, и глава судейского департамента ту игру рукой нарушением правил признать не захотел по каким-то причинам
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bafor
1475611243
Зенит опозорил себя перед свей страной, купив судью. Но и ещё теперь стало совсем понятно, что в нашем футболе доги-это нормальное явление.
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