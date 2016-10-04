Черевченко: «Чувствовал, что любой неудачный матч может стать последним для меня в «Локомотиве»

Экс-наставник «Локомотива» Игорь Черевченко отметил, что руководство железнодорожников не ставило перед ним задачу на предстоящий сезон. По словам специалиста, он чувствовал, что любой неудачный матч может стать для него последним на посту главного тренера красно-зеленых.

Напомним, 10 августа Черевченко покинул «Локомотив» по собственной инициативе.

– Вам поставили в ходе разговора задачу?

– Нет. Получается, входили в сезон без нее. С другой стороны, принимаю и такое видение: зачем озвучивать цели, если все понимают, что «Локомотив» – один из топ-клубов и они самые высокие? Речь скорее об ощущениях – понимал, что в любой момент моя карьера в клубе могла закончиться. И то, что появлялось в прессе – мол, посмотрим до зимы на работу Черевченко, и от этого будем отталкиваться, – тоже некрасиво по отношению ко мне.

– Чувствовали, что любой неудачный матч может закончиться отставкой?

– Да.