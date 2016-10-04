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  • Черевченко: «Чувствовал, что любой неудачный матч может стать последним для меня в «Локомотиве»

Черевченко: «Чувствовал, что любой неудачный матч может стать последним для меня в «Локомотиве»

4 октября 2016, 01:31
7

Экс-наставник «Локомотива» Игорь Черевченко отметил, что руководство железнодорожников не ставило перед ним задачу на предстоящий сезон. По словам специалиста, он чувствовал, что любой неудачный матч может стать для него последним на посту главного тренера красно-зеленых.

Напомним, 10 августа Черевченко покинул «Локомотив» по собственной инициативе.

– Вам поставили в ходе разговора задачу?

– Нет. Получается, входили в сезон без нее. С другой стороны, принимаю и такое видение: зачем озвучивать цели, если все понимают, что «Локомотив» – один из топ-клубов и они самые высокие? Речь скорее об ощущениях – понимал, что в любой момент моя карьера в клубе могла закончиться. И то, что появлялось в прессе – мол, посмотрим до зимы на работу Черевченко, и от этого будем отталкиваться, – тоже некрасиво по отношению ко мне.

– Чувствовали, что любой неудачный матч может закончиться отставкой?

– Да.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Черевченко Игорь
Комментарии (7)
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Ral13
1475555412
Ясненько...
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иван маташов
1475561070
dlygfxjukip
Ответить
Пиво без газа
1475561670
Скоро и Палыча попросят
Ответить
bumer_moscow
1475562880
Что за ребенок.Ну тогда не тренеруй команды.Из любой команды рано или поздно попросят.
Ответить
Ганнибал Лектор
1475575152
Жаль, хороший тренер. С таким мертвым составом клуб был возле еврокубков. Сейчас, без Черевченко команда занимает то место, которое ей по статусу. Имею ввиду не клуб, а команду
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