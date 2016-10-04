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    Черевченко: «Чувствовал, что любой неудачный матч может стать последним для меня в «Локомотиве»

    Экс-наставник «Локомотива» Игорь Черевченко отметил, что руководство железнодорожников не ставило перед ним задачу на предстоящий сезон. По словам специалиста, он чувствовал, что любой неудачный матч может стать для него последним на посту главного тренера красно-зеленых.

    Напомним, 10 августа Черевченко покинул «Локомотив» по собственной инициативе.

    – Вам поставили в ходе разговора задачу?

    – Нет. Получается, входили в сезон без нее. С другой стороны, принимаю и такое видение: зачем озвучивать цели, если все понимают, что «Локомотив» – один из топ-клубов и они самые высокие? Речь скорее об ощущениях – понимал, что в любой момент моя карьера в клубе могла закончиться. И то, что появлялось в прессе – мол, посмотрим до зимы на работу Черевченко, и от этого будем отталкиваться, – тоже некрасиво по отношению ко мне.

    – Чувствовали, что любой неудачный матч может закончиться отставкой?

    – Да.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2016 01:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6458

      Ганнибал Лектор 4 октября 2016, 12:59

      Жаль, хороший тренер. С таким мертвым составом клуб был возле еврокубков. Сейчас, без Черевченко команда занимает то место, которое ей по статусу. Имею ввиду не клуб, а команду

      -1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 4 октября 2016, 09:34

      Что за ребенок.Ну тогда не тренеруй команды.Из любой команды рано или поздно попросят.

      0
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > bumer_moscow 4 октября 2016, 19:16

      Не увидел ничего детского, ага.

      0
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 4 октября 2016, 09:14

      Скоро и Палыча попросят

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Пиво без газа 4 октября 2016, 19:15

      Если только Аркаша Дворкович не поставил Илюше Герусу задачу слить Локо, ага.

      0
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      Рейтинг: -44

      иван маташов 4 октября 2016, 09:04

      dlygfxjukip

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 4 октября 2016, 07:30

      Ясненько...

      0
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