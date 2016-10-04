Балотелли: «Клопп посоветовал мне найти новую команду»

Форвард «Ниццы» Марио Балотелли рассказал о причинах, заставивших его покинуть «Ливерпуль» нынешним летом. По словам итальянца, главный тренер красных Юрген Клопп не рассчитывал на него, как на игрока основного состава.

«Клопп? Я его не знаю, так же как он не знает меня. По возвращении в «Ливерпуль» полтора месяца назад у меня состоялась с ним беседа. Он был не против, чтобы я остался, но при этом сказал, что не рассчитывает на меня, как на игрока стартового состава и посоветовал подыскать новую команду. Я ответил: «Спасибо, до свидания», – сказал Балотелли в интервью Daily Express.