Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Балотелли: «Клопп посоветовал мне найти новую команду»

4 октября 2016, 00:54
3

Форвард «Ниццы» Марио Балотелли рассказал о причинах, заставивших его покинуть «Ливерпуль» нынешним летом. По словам итальянца, главный тренер красных Юрген Клопп не рассчитывал на него, как на игрока основного состава.

«Клопп? Я его не знаю, так же как он не знает меня. По возвращении в «Ливерпуль» полтора месяца назад у меня состоялась с ним беседа. Он был не против, чтобы я остался, но при этом сказал, что не рассчитывает на меня, как на игрока стартового состава и посоветовал подыскать новую команду. Я ответил: «Спасибо, до свидания», – сказал Балотелли в интервью Daily Express.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига Ницца Ливерпуль Балотелли Марио Клопп Юрген
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alexandr1205
1475555574
И это правильно.
Ответить
1bear
1475564059
...удачи во Франции!
Ответить
anri1703
1475575423
Может и к лучшему начал голы забивать глядишь наберет форму
Ответить
Главные новости
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
23:06
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
22:54
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
22:24
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
22:10
1
Платини назвал Сафонова «решетом»
21:57
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
Все новости
Все новости
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
17:23
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
13:37
1
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
13:20
3
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
09:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
3
В «Монако» приняли решение по Погба
Вчера, 21:41
1
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
Вчера, 15:57
3
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
Вчера, 12:40
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
Вчера, 11:10
1
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
Вчера, 10:49
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
Вчера, 00:03
7
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
ВидеоГоловин забил «Ливерпулю» на «Энфилде»
9 августа
1
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
9 августа
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
9 августа
2
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
Впечатления Сафонова от матча с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
8 августа
4
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
9
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Семин высказался о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ»
7 августа
Сафонов может покинуть «ПСЖ» через год
7 августа
8
Сафонов стал одним из худших игроков «ПСЖ»
6 августа
5
Во Франции «раскусили» игру Сафонова
6 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+