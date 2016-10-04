Черевченко: «Точно знаю, что «Локомотив» искал мне замену»

Бывший наставник «Локомотива» Игорь Черевченко признался, что на его решение покинуть железнодорожников повлияло недоверие со стороны руководства клуба. Также специалист отметил, что был в курсе переговоров красно-зеленых с другими кандидатами на пост главного тренера.

– «Локо» в первом туре чемпионата на равных сыграл в Питере (0:0). Во встрече с «Томью» команда вела 2:0, и ничью можно рассматривать как невезение. Почему вы ушли?

– После матча с «Томью» не спал всю ночь и в итоге принял решение. Оно – только мое. Ушел потому, что не чувствовал доверия.

– Формально в тот момент клубом управляло прежнее руководство.

– Именно что формально. Все началось еще со сборов в Австрии. Уже тогда стало известно, что старое руководство покидает «Локо», новое приходит, но команда была предоставлена самой себе. Ни звонков, ни вопросов – как, что?.. Как я понял, на том этапе мы стали никому неинтересны. Подходили с вопросами ребята: «Геннадьич, какие задачи, что по финансам?» Объяснял, что наше дело – хорошо подготовиться к сезону, а наверху сами разберутся. В коллективе собраны профессионалы: хорошие люди и отличные футболисты. Но сама по себе ситуация нервировала.

– У вас есть информация, велись ли поиски нового тренера?

– Ходили разговоры, и не думаю, что пустые – руководство действительно подыскивало нового главного. Это факт – точно знаю, что состоялся ряд встреч.