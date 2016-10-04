Газинский: «Работа Шалимова приносит свои плоды»

Хавбек «Краснодара» Юрий Газинский отметил изменения в игре команды, произошедшие при Игоре Шалимове, который возглавил «быков» после отставки Олега Кононова. По словам игрока, это приносит свои плоды.

«Что изменилось после смены тренера? Есть эмоциональный всплеск. Немного изменилась игра в тактическом плане. Но мы не отказываемся от игры, которую всегда стараемся показывать, с коротким и средним пасом. Немного изменили выход из обороны, больше стали играть на нападающих, и это приносит плоды», – отметил Газинский в эфире программы «8-16» на телеканале «Наш футбол».