Кокорин: «Спартак» недоволен судейством? А что им еще остается?»

По мнению форварда «Зенита» Александра Кокорина, петербуржцы заслуженно заработали три очка во встрече девятого тура РФПЛ со «Спартаком» (4:2). Игрок считает необоснованными претензии красно-белых к бригаде арбитров вчерашнего поединка во главе с Сергеем Ивановым.

«Спартак» недоволен судейством? А что им еще остается? Считаю, что мы полностью переиграли противника», – сказал Кокорин в эфире передачи «8-16» на телеканале «Наш футбол».