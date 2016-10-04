Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кокорин: «Спартак» недоволен судейством? А что им еще остается?»

    По мнению форварда «Зенита» Александра Кокорина, петербуржцы заслуженно заработали три очка во встрече девятого тура РФПЛ со «Спартаком» (4:2). Игрок считает необоснованными претензии красно-белых к бригаде арбитров вчерашнего поединка во главе с Сергеем Ивановым.

    «Спартак» недоволен судейством? А что им еще остается? Считаю, что мы полностью переиграли противника», – сказал Кокорин в эфире передачи «8-16» на телеканале «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2016 00:24
    Рекомендуем
    Комментарии33
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4927

      neveldomha 4 октября 2016, 12:15

      Кокорин прав на все сто. Если считать по голевым моментам, то Зенит должен был забивать как минимум еще три, а Спартак не забивать как минимум два. Итог закономерен.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 4 октября 2016, 10:25

      Кокорин умеет "подставиться" и поскольку теперь он в ФК Газпром, в ЧР за это дают штрафные, карточки и пенальти. Он решил, что играет и переигрывает кого-то... ну, туда ему и дорога - Бог всё видит©И.Попов

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11368

      alp 4 октября 2016, 10:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а ведь тут он прав.. что еще им остается делать, чтобы объяснить свою импотенцию на поле?

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 4 октября 2016, 10:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Точно такое же судейство было на матче "Зенит" - "Ростов" и никто тогда не возмущался. Похоже, "приличная компания" научилась работать с судьями. И теперь в Л Ч хочется.

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      vog 4 октября 2016, 09:38

      Эта бездарность способна только на словесный понос,а на поле ноль.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      AlexRast82 4 октября 2016, 09:11

      В чем переиграл?! В первом тайме вас вообще не было видно...да и во втором тоже. Хотя бы статистку глянуть. Все голевые моменты спартаку начинались после фалов на играках кб. Кришито надо было удалять еще в первом тайме. И что тогда?! Вас раздавили бы так тараканов.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1860

      mahan 4 октября 2016, 08:46

      Ух ты голос подал, протрезвел что ли? Ты весь свой талант продемонстрировал в Монако. Теперь не кудахтай.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 4 октября 2016, 08:24

      хм

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +360

      kuchipachi 4 октября 2016, 08:11

      болельщики сборной России недовольны нашим выступлением на ЧЕ 2016 и нашими посиделками с шампанским? а что им еще остается? считаю мы выступили лучше всех!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      grigkh 4 октября 2016, 08:09

      Кокорин забивает. Зарабатывает пенальти... Промес где?

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11